Hailey Bieber jest jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek młodego pokolenia. Związek z wokalistą popowym, Justinem Bieberem, sprawił, że media i prasa kolorowa zaczęła się jeszcze bardziej przyglądać jej życiu prywatnemu. Niedawno gwiazda została przyłapana przez fotografów w drodze do auta. Stylizacja, którą na sobie miała, nawiązywała do najnowszych trendów czerpiących inspirację z lat 90., a całość prezentowała się bardzo gustownie i nonszalancko.

Modelka nie próżnuje, jeżeli chodzi o wybór ubrań i dodatków od największych domów mody. Na nas ogromne wrażenie zrobił jej lateksowy płaszcz, który nawiązuje do kultowego trendu zapoczątkowanego przez film science fiction. 31 marca 1999 roku odbyła się światowa premiera "Matrixa", a stylizacje noszone przez bohaterów tego dzieła wpisały się na listę pożądanych elementów garderoby każdej szanującej się fashionistki. Co się do nich zaliczało?

Hailey Bieber w lateksowym płaszczu i szerokich spodniach East News

Tak jak w przypadku ulicznej stylizacji topmodelki: lateksowy płaszcz, czarne tajemnicze okulary i total look w najbardziej klasycznym i tajemniczym kolorze. Dodatki w postaci sneakersów domu mody Balenciaga dodały całości lekkości i były fajnym przymrużeniem oka, pewnym stylizacyjnym zagraniem. Wrażenie robią także oversizowe spodnie, które świetnie prezentują się na sylwetce i dodają stylizacji francuskiego wykończenia.

Jesteście fanami tej stylizacji? Co myślicie o trendzie na ubrania oversize?

