Związek Sofii Hellqvist i księcia Karola Filipa to piękna historia miłosna warta poznania. Opisaliśmy ją we wcześniejszym artykule. Jednak nasz zachwyt nad tą parą nadal nie spada, dlatego pokażemy Wam ujęcia z obchodów stulecia demokracji w Szwecji. Małżonkowie są ze sobą kilkanaście lat, a nadal wyglądają jakby waśnie się w sobie zakochiwali.

Sofia Hellqvist i książę Karol Filip to nowi ulubieńcy mediów. Piękna para

Życiorys Sofii Hellqvist to gotowy scenariusz na serial. Kobieta, nim trafiła do rodziny królewskiej, zajmowała się modelingiem i pozowała do rozbieranych sesji zdjęciowych. Kiedy poznała księcia filipa, rodzina królewska od razu była pozytywnie nastawiona do piękności. Sofia Hellqvist i książę Karol Filip od prawie siedmiu lat są małżeństwem i doczekali się trojga dzieci.

Na najnowszych zdjęciach, małżonkowie wspólnie pozują na obchodach święta narodowego Szwecji. Okazją był event z okazji stulecia demokracji. Książę Karol Filip niczym filmowy amant pojawił się w ciemnogranatowym eleganckim garniturze, z zaczesanymi włosami do tyłu i z zadbanym dwudniowym zaroście. Sofia Hellqvist włożyła śliwkową sukienkę do kolan z subtelnym rozcięciem na dekolcie. Grzywka, duże złote kolczyki dopełniły całą stylizację.

Jednak największą uwagę zwraca to, jak Sofia Hellqvist i książę Karol Filip na siebie patrzą. Te ukradkowe spojrzenia pełne ciepła i szczere uśmiechy sprawiają wrażenie, jakby zakochali się wczoraj, a nie kilkanaście lat temu.