Irina Shayk niespodziewanie zawitała do Warszawy. Modelka zatrzymała się w luksusowym Hotelu Europejskim, w którym ceny za dobę wahają się w przedziale od tysiąca do nawet czterech tysięcy dolarów. Przyłapali ją fotoreporterzy, jednak nikt nie zdradził powodu jej przybycia do kraju. Nasz informator zdradził, że Shayk została zaangażowana do reklamy jednej z firm obuwniczych.

Irina Shayk - co robi w Polsce?

Jak niektórzy zauważyli na zdjęciach Iriny, które trafiły do mediów, w rękach miała torbę z logo polskiej sieciówki. Pojawiły się teorie, że być może przyleciała do Polski na zaproszenie marki. Jak się dowiedzieliśmy, te domysły były prawdziwe.

Irina Shayk przyleciała do naszego kraju, żeby nakręcić reklamę dla CCC - dowiedział się Plotek.

Poznaliśmy także osobę, która będzie jej towarzyszyć na planie. Modelka wystąpi u boku hiszpańskiego modela. Nasz informator zdradził, o kogo chodzi:

W reklamie obok Iriny pojawi się Hiszpan Jon Kortajarena.

Mężczyzna jest znany w świecie mody. Został dostrzeżony przez Toma Forda i współpracował już z takimi markami, jak Versace, Giorgio Armani, Diesel, Lagerfeld, Pepe Jeans, H&M, Zara i Guess.

Irina w Polsce

Irina została sfotografowana w Polsce 11 stycznia na Krakowskim Przedmieściu. Wysiadła z luksusowego samochodu. Była ubrana w wygodny dres, czarny płaszcz, miała ciemne okulary oraz maseczkę. Włosy związała w kucyk. Jej zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ.

