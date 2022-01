Więcej informacji na podobne tematy znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Yael Cohen Aris to urodzona w Izraelu modelka i popularna influencerka. Jej konto na Instagramie śledzi ponad milion osób. Gwiazda udostępnia zdjęcia, na których pozuje w przygotowanych stylizacjach, często bardzo odważnych. Teraz zrobiło się o niej głośno w związku ze sprawą, której z pewnością sobie nie życzyła. Firma produkująca zabawki erotyczne stworzyła lalkę na jej wzór.

Zobacz wideo Agata Rubik mówi o rozmowach o seksie z dziećmi

Były "Króliczkami Playboya". Co dziś słychać u Holly, Bridget i Kendry?

Lalka erotyczna stworzona na wzór instagramerki

Yael dowiedziała się o sprawie po raz pierwszy w 2019 roku. Zaczęła się żalić fanom, że jest sfrustrowana, zrozpaczona i nie ma pojęcia jak zareagować. Teraz o sprawie znów zrobiło się głośno, gdy temat opisał brytyjski dziennik "The Sun". Jak ustalono, lalka jest zrobiona dokładnie na wzór modelki. Producenci pamiętali o każdym szczególe, do tego stopnia, że zgadza się maleńki pieprzyk, który Izraelka ma w okolicach dolnej wargi. Gazeta dodaje, że producenci zabawki wykorzystali zdjęcia modelki do promocji w internecie.

Yael została zaproszona do udziału w brytyjskim programie śniadaniowym. Instagramerka potwierdziła, że nie wyrażała żadnej zgody na wykorzystanie wizerunku.

Problem polega na tym, że zrobili to bez mojej zgody i bez mojej wiedzy. To podwójnie złe, ponieważ powiązali ją z moją tożsamością. To nie jest tylko lalka, która wygląda jak ja lub jest inspirowana przeze mnie – nigdy nie ukryli faktu, że została stworzona na mój wzór.

Została też zapytania, czy zamierza domagać się jakiejś rekompensaty pieniężnej.

Nie. Najpierw powinna zniknąć z półek, a dopiero po tym moglibyśmy porozmawiać o tym, co poszło nie tak i dlaczego. Nie mówię o odszkodowaniu. Myślę, że wyciągnięcie z tego lekcji byłoby najlepszym wyjściem z tej historii.

Firma, która stworzyła lalkę cały czas nie skomentowała sprawy.

Święta w stylu Kardashianek. W klasztornym pałacu Kim renifery 3D i minimalistyczna choinka