Wydawać by się mogło, że znane osobistości ze świata show-biznesu nie tracą czasu na odpisywanie fanom. Do tego grona najwyraźniej nie należy Blanka Lipińska, która ochoczo wymieniała wiadomości ze szczególnie zainteresowanym nią mężczyzną, który przedstawił się jako "bogaty przedsiębiorca". Miał jej wiele do zaoferowania.

Blanka Lipińska zaproszona na randkę za pieniądze

Blanka Lipińska była zachwycona bezpośredniością, jaką zaskoczył ją majętny przedsiębiorca z branży transportowej. W pierwszej wiadomości na Instagramie od razu przeszedł do rzeczy i wyjawił, że szuka atrakcyjnej przyjaciółki, która będzie go odwiedzać w mieszkaniu za opłatą. Zaproponował pięć tysięcy za kilka godzin we wspólnym towarzystwie.

Cześć, nie lubię tracić czasu na zbędne wstępy i owijanie w bawełnę, więc napiszę wprost: jestem bogatym przedsiębiorcą działającym w branży transportowej. Szukam atrakcyjnej, młodej i dyskretnej przyjaciółki do miłego spędzania czasu raz czy dwa razy w miesiącu. Na stałe mieszkam w Szwajcarii, ale co dwa tygodnie przylatuję regularnie służbowo do Polski, do Warszawy. Mam tu własne mieszkanie. Gdybyś była zainteresowana moją propozycją, mogę zaoferować ci pięć tysięcy za dwu-trzygodzinne spotkanie. Możliwy stały układ. W razie czego daj znać - napisał.

Lipińska równie kulturalnie odpisała, witając się z niejakim Marcinem za pomocą zwrotu "drogi". Przyznała mu żartobliwie, że obecnie przebywa za granicą, ale rozważy jego propozycję po powrocie. Zwróciła uwagę, że powinien pamiętać o szalejącej inflacji.

Drogi Marcinie, zważywszy na piękne okoliczności przyrody, w których przebywam, pozwolę sobie wyjątkowo odmówić. Ale kto wie - przypominaj się i pamiętaj o inflacji - odpisała Blanka.

InstaStories Blanki Lipińskiej Instagram

Po chwili do Lipińskiej odezwała się fanka, która wyjaśniła, że przedsiębiorca Marcin podobne spotkania oferował modelce Justynie Gradek. Tyle że jej był w stanie zapłacić dwukrotną sumę.

Dlaczego tobie tylko pięć? A to zgred. Jak chce panienki, to niech do burdelu idzie, a nie wypisuje do takiej kobiety jak ty - napisała fanka.

InstaStories Blanki Lipińskiej Instagram

Blanka skwitowała to krótko: Bezczelny. Wydaje się więc, że Marcin musi zapomnieć o romantycznych spotkaniach z autorką erotyków.

