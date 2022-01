Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Meghan Markle nie odmawia sobie spożywania węglowodanów. Makarony są jej ogromną miłością, a o specyficznych upodobaniach księżnej mówił były królewski szef kuchni Darren McGrady. W 2018 roku żona księcia Harry'ego zdradziła przepis na wegetariańską wersję sosu bolognese. Musicie go poznać!

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Meghan Markle zdradziła przepis na ulubiony sos do makaronu. Jest niezwykle kremowy

Księżna udzieliła wywiadu portalowi Delish.com, dzięki któremu możemy poznać przepis na niezwykle kremowy sos. Okazuje się, że do przyrządzenia tego niezwykłego dania potrzebujemy tylko trzech składników. Kluczem do sukcesu jest powolne gotowanie cukinii, którą należy trzymać na ogniu od czterech do pięciu godzin, aż warzywo stanie się bardzo miękkie. Jak dokładnie wygląda przepis?

Rozgrzej na średnim ogniu oliwę na dnie sporego garnka o grubym dnie. Dodaj pokrojoną w kosteczkę jedną cebulę i zeszklij ją. Dodaj pięć pokrojonych na plastry średnich cukinii, posól, zalej wszystko 120 mililitrami wody i dodaj kostkę rosołową (jeśli wolisz nieco "zdrowiej", zalej wszystko tą samą ilością rosołu, zamiast wodą i kostką rosołową). Dopraw pieprzem, przykryj pokrywką i pozwól się "popyrkotać" na niewielkim ogniu, aż cukinia rozpadnie się i stanie się kremowa. To może potrwać - zgodnie z przepisem z Delish.com nawet kilka godzin. Cukinię trzeba co pewien czas pomieszać, żeby się nie przypaliła.

Kiedy sos będzie już gotowy, ugotuj makaron (najlepsze będzie rigatoni!). Odcedź, ale zostaw odrobinę wody do dodania do sosu razem z makaronem. Połącz wszystko i podawaj - skrop sokiem ze świeżo wyciśniętej cytryn, posypane parmezanem i czerwonym pieprzem.

Meghan w rozmowie z Delish.com przyznała, że przepis poznała dzięki swojemu przyjacielowi. Początkowo nie wierzyła, że proste składniki mogą stać się taką ucztą dla podniebienia. Dodatkowo niezwykle ważnym walorem ulubionego dania księżnej jest jego niska kaloryczność. Chociaż sos jest niezwykle kremowy, to do jego przyrządzenia nie używamy tony masła czy innego tłuszczu.

Sos staje się tak kremowy, że można by przysiąc, że jest w nim mnóstwo masła i oleju, ale to tylko cukinia, woda i mały bulion - powiedziała Meghan.

Czy przepis i zachwyty Markle nad cukiniowym sosem przekonały was do wykonania go w domu?