Kilka dni temu w sieci pojawiło się wstrząsające nagranie. Antek Królikowski wraz z mamą Opozdy i jej siostrą próbuje dostać się do domu swojego ojca. W pewnym momencie Dariusz Opozda oddaje kilka strzałów w stronę drzwi, za którymi stała jego rodzina. Przez całe to traumatyczne wydarzenie, aktorka trafiła do szpitala. Gwiazda zdecydowała się zabrać głos i wydać oświadczenie. Opowiedziała o tym, jak bardzo się boi, o atakach paniki, a nawet problemach z oddychaniem. Pod postem pojawiła się masa komentarzy wyrażających wsparcie. Na tak ważny gest zdecydowały się również gwiazdy.

Opozda wydała oświadczenie. "Wylądowałam w szpitalu". Zaapelowała też do ojca

Joanna Opozda może liczyć na wsparcie polskich gwiazd

Aktorka otrzymała ogromne wsparcie od znajomych z show-biznesu. Celebryci wysyłają przede wszystkim życzenia powrotu do zdrowia. Mają nadzieję na znalezienie spokoju i siły w tak ciężkiej sytuacji. Barbara Kurdej-Szatan zamieściła emocjonalny wpis.

Asieńko! Najważniejsi jesteście wy! Wysyłam ci dużo, dużo siły, przytulcie się mocno i skupcie wyłącznie na cudzie, który w jest w tobie, na was i na tym co przed wami, a przed wami najpiękniejsze wspólne dni!

Na miły gest zdecydowała się również Maffashion.

Trzymam kciuki za spokój! Zdrowia!

Głosy wsparcia popłynęły także ze strony Mariny Łuczenko.

Zdrowia dla was.

Przypomnijmy, że w przygotowanym oświadczeniu aktorka zaapelowała do swojego ojca. Chciałaby, by uświadomił sobie, czego się dopuścił, strzelając z broni palnej. Apeluje do niego by zakończył wojnę. Prosi o to by pozwolił jej normalnie żyć.

Ojciec Joanny Opozdy strzelał do jej matki i Antka Królikowskiego