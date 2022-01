Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Paweł Małaszyński i Joanna Chitruszko znają się od dziecka, a od czasów liceum są parą. Mimo że spędzili razem niemalże całe życie, to w ich związku nie ma nudy i rutyny. Oboje wielokrotnie podkreślali, że poza miłością łączy ich także przyjaźń i partnerstwo. W tym roku zakochani będą świętować porcelanową rocznicę ślubu.

Paweł Małaszyński stracił głowę dla żony, gdy byli jeszcze w liceum

Paweł Małaszyński do teraz pamięta, kiedy po raz pierwszy spotkał przyszłą żonę. Było to jeszcze w przedszkolu. W rozmowie z "Pani" mówił, że zapamiętał ją jako "delikatną blondynkę nad talerzem mlecznej zupy". Wpadali na siebie często, bo w Białymstoku mieszkali blisko siebie. Mimo to nie mieli dobrego kontaktu. Zmieniło się to dopiero w liceum. Aktor stracił wtedy dla Joanny Chitruszko głowę.

Zdobywałem ją przez dobrych kilka lat. Joasia miała okazję się przekonać, że ta moja miłość to nie jest jakieś tam przelotne uczucie - przekonywał.

Nie minęło dużo czasu, a związek pary został wystawiony na próbę. Żona Pawła Małaszyńskiego po studiach pedagogicznych wyjechała do Kalisza, gdzie zamierzała poświęcić się pasji, jaką były taniec i choreografia. Aktor studiował natomiast we Wrocławiu. Choć dzieliła ich spora odległość, uczucie przetrwało.

Co mi dało liceum? Dało męża. Mąż mój się wtedy we mnie zakochał i tak jest do dzisiaj. To chyba jest najważniejsze - mówiła w jednym z wywiadów Chitruszko.

Para wzięła ślub 17 sierpnia 2002 roku i doczekała się dwójki dzieci. Mają syna Jeremiasza i córkę Leę.

Szybko się ustatkowałem, założyłem rodzinę i w ogóle cieszę się tym, co mam teraz. Oczywiście czasami z żoną wspominamy, jak to fajnie kiedyś się balangowało. Uwielbiam moją rodzinę - wyznał Paweł Małaszyński.

