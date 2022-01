Więcej o wypowiedzi gwiazd na temat ich życia prywatnego zobaczysz w Gazeta.pl

Anna Czartoryska to aktorka, którą widzowie pokochali za grę w serialu TVP "Nad rozlewiskiem". Na co dzień gwiazda nie często się pojawia w prasie kolorowej i stroni od skandali. To, co budzi zainteresowaniem jej fanów i mediów to fakt, że jest potomkinią arystokratycznego, magnackiego rodu Czartoryskich. Życie prywatne także zastanawia jej odbiorców, dlatego jakiś czas temu gwiazda postanowiła udostępnić na Instagramie możliwość zadawania jej pytań. Obserwatorzy i obserwatorki skorzystali z tej opcji i poruszyli temat ciąży po 35. roku życia oraz "sposobów na chłopa". Padły bardzo szczere odpowiedzi.

Anna Czartoryska rozwiewa wątpliwości na temat ciąży po trzydziestym roku życia

Gwiazda od 2013 roku jest żoną polskiego milionera, Michała Niemczyckiego. Para ceni sobie proste, skromne i z dala od mediów życie prywatne. Na zdjęciach dodawanych przez aktorkę widać, że małżonkowie mają świetny kontakt ze sobą i są ze sobą bardzo blisko.

Mimo to z pewnością zdarzają im się małe sprzeczki czy gorsze dni. Prawdopodobnie kierując się tymi przemyśleniami, internautka postanowiła zadać nieco żartobliwe pytanie na temat sposobu gwiazdy na radzenie sobie z mężczyzną.

Jak wytrzymać z chłopem? - zapytała.

Aktorka na początku odpowiedziała w humorystyczny sposób, później jednak dodała, że bardzo ważna jest kompatybilność charakterów.

Napuścić na niego dzieci! A tak serio, to znaleźć takiego, z którym się dogadujesz.

Inna fanka była ciekawa jej zdania na temat ciąży po 35. roku życia. Obserwatorka opowiedziała, że sama jest po 30-stce i obawia się porodu. Anna Czartoryska jednak uspokoiła ją swoim doświadczeniem:

Nie. Ufam, że będzie dobrze i uważam, że nie ma co się martwić na zapas. Wszystkie dzieci urodziłam po 30-stce.

Anna Czartoryska opowiada o dojrzałej ciąży w Q&A Instagram/annaczartoryska_niemczycka

