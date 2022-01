Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Andrzej Seweryn niechętnie mówi o życiu prywatnym, które ma niezwykle bujne. Aktor był pięciokrotnie żonaty i ma troje dzieci. Ze związku z Krystyną Jandą ma córkę, Marię Seweryn. Z Laurence Bourdil syna Yanna, a z Mireille Maalouf - Maximiliena. Córka Maria już dawno związała życie z aktorstwem. W 1979 zadebiutowała w produkcji "Dyrygent", ale mogliśmy ją zobaczyć także w serialu "Kasia i Tomek" oraz filmach "Dzień Kobiet" i "Koniec świata".

Syn Andrzeja Seweryna zagra w głośnej produkcji

W ślady rodziców (Laurence Bourdil i Mireille Maalouf to również aktorki) poszedł także najmłodszy syn Seweryna, który wychowywał się we Francji. Niedługo pojawi się film, w którym Maximilien Seweryn otrzymał jedną z głównych rol. Produkcja opowie historię płonącej katedry Notre Dame. Przypomnijmy, że obiekt stanął w ogniu w 2019 roku. W wyniku pożaru zawalił się dach i część sklepień. Doszło też do uszkodzenia iglicy, ale trzon budowli ocalał. Właśnie o tym dramatycznym wydarzeniu opowie film "Notre Dame w ogniu".

Pomysł na film "Notre Dame en feu" ("Notre Dame w ogniu") pojawił się w grudniu zeszłego roku. Za reżyserię odpowiedzialny jest Jean-Jacques Annaud - reżyser "Imienia róży" i "Walki o ogień", a producentem jest Jérôme Seydoux. Pierwszy pokaz we Francji planowany jest na marzec 2022 roku. W produkcji udział wziął Maximilien Seweryn - syn Andrzeja Seweryna, który zagrał w nim jedną z głównych ról. Film kręcono z użyciem najnowszych technologii - w trzech wymiarach Imax i z dźwiękiem wysokiej jakości, by dobrze oddać przerażające odgłosy pożaru - podaje portal AW Press.

Jesteście ciekawi, jak wygląda Maximilien Seweryn? Początkujący aktor aktywnie prowadzi media społecznościowe. Na Instagramie opublikował m.in. zapowiedź produkcji.

