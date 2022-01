Więcej informacji na temat Gali Mistrzów Sportu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Emocje po Gali Mistrzów Sportu powoli opadają. Rozstrzygnięcie sportowej rywalizacji to nie był jedyny temat, który przyciągał obserwatorów gali. Wiele osób zwracało też uwagę na stylizacje modowe ulubionych sportowców oraz ich partnerów. Jedną z wyróżniających się osób była, chociażby Monika Pyrek, która postawiła na czerwoną suknię z głębokim dekoltem. Zainteresowanie wzbudziła także Joanna Jędrzejczyk, w czarnej sukni z odkrytymi ramionami, wyglądała zjawiskowo - komentowali internauci. W tym roku to jednak ktoś inny skradł show, co nie umknęło uwadze żonie Kamila Stocha.

Gala Mistrzów Sportu. Jędrzejczak klasycznie, a Szostak w garniturze

Ewa Bilan-Stoch po mistrzowski komentuje strój laureata

W poprzednich edycjach Ewa Bilan-Stoch robiła ogromną furorę. Kilka lat temu ubrana była w prostą stylizację z górskim akcentem, co wywołało masę pozytywnych komentarzy. Sensację wzbudziła jednak w 2021 roku, wtedy zdecydowała się na piękną błękitną suknię ozdobioną cekinami. Największą uwagę przykuwał diadem w rozpuszczonych włosach, dzięki czemu wyglądała jak prawdziwa księżniczka. W tym roku ubiór innego uczestnika gali wzbudził największe zainteresowanie. Tadeusz Michalik, zapaśnik, brązowy medalista z Tokio, odebrał nagrodę w wojskowym mundurze. Ewa Bilan-Stoch na Twitterze po mistrzowsku skomentowała strój olimpijczyka.

Pan mnie przebił strojem. Ogromne gratulacje - napisała.

Zapaśnik na co dzień jest zawodowym żołnierzem. W armii, jak opowiada, chciał służyć od dziecka. Nie wyobrażał sobie założenia innego stroju na tak wyjątkowy wieczór.

