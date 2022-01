Więcej ciekawostek i nieznanych historii z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zuzanna Janin urodziła się w 1961 roku w Warszawie. Aktorka od dziecka przejawiała niesamowite talenty artystyczne. Uczęszczała przez pięć lat do szkoły baletowej, a zdobyte tam umiejętności z powodzeniem wykorzystywała później na scenie. Rozgłos dała jej tytułowa rola w serialu młodzieżowym "Szaleństwo Majki Skowron". Gwiazda przyznała jednak po latach, że sława ją kompletnie nie cieszyła i czuła, że ciągłe bycie na celowniku jest bardzo męczące. Powiedziała w jednym z wywiadów:

Nie czułam się wyjątkowo, do sprawy podchodziłam bez emocji, choć starałam się zagrać jak najlepiej. Nie ekscytowało mnie chodzenie w modnych butach na koturnach i uśmiechanie się do wszystkich, mówiła. To mi zostało do dzisiaj. Aktorstwo wiąże się z nieustannym byciem na celowniku. Nie można oddychać własnym życiem i trzeba ciągle chronić swoją prywatność

Porzuciła aktorstwo dla sztuki i... upozorowała własny pogrzeb

Po zagraniu w serialu "Szaleństwie Majki Skowron" wystąpiła w jednym filmie krótkometrażowym "Mysz". Później postanowiła poświęcić się sztuce i zaczęła studiować na Akademii Sztuk Pięknych. Od wielu lat jest jedną ze znanych i cenionych artystek sztuk wizualnych na całym świecie. Wielokrotnie była nominowana do Paszportów Polityki za kontrowersyjne i poruszające tematy tabu wystawy.

W 2003 roku Zuzanna Janin stworzyła kontrowersyjny performens pod tytułem "Widziałam swoją śmierć". Przygotowania do pracy trwały kilka lat. Zamieściła w prasie fikcyjny nekrolog, dzięki któremu najbliżsi dowiedzieli się o jej śmierci. Zorganizowała pogrzeb na jednym z warszawskich cmentarzy, na którym zgromadzili się jej bliscy. Zaskakujący może okazać się fakt, że kobieta sama się na nim pojawiła. Artystka przyszła w przebraniu staruszki z ukrytą kamerą, w celu nagrania reakcji żałobników podczas ceremonii. Nikt, kto brał udział w tej smutnej ceremonii, nie wiedział, że jest to zmyślony pogrzeb, a sama zainteresowana zrobiła go, w celu zaspokojenia artystycznej wizji.

Co myślicie o tego typu projektach artystycznych?

