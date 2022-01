Więcej informacji i ciekawostek na temat rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Brytyjskie media od dawna donoszą o złych stosunkach pomiędzy księżną Kate a Meghan Markle. Trudne relacje zaczęły się lata temu, jeszcze przed słynnym wywiadem z Oprah Winfrey. Rozmowa i oskarżenia, które padły pod adresem członków rodziny królewskiej znacznie zaogniły sytuację. Harry wraz z żoną sugerowali, że spotykała ich przemoc psychiczna oraz rasistowskie komentarze. Meghan opowiedziała też historię, gdy księżna Kate w trakcie kłótni doprowadziła ją do łez. Para, nie mogąc znieść życia u boku pierwszej brytyjskiej rodziny, wyprowadziła się do USA. Formalnie zrzekli się królewskich tytułów i związanych z tym przywilejów. Pomimo tysięcy kilometrów, jakie obecnie dzieli Kate i Meghan, obie wciąż żywią do siebie ogromną niechęć.

Meghan i Harry nie złożyli życzeń urodzinowych księżnej Kate

Żona księcia Williama nie chce nawet słyszeć o szwagierce, a jak donosi dailystar.co.uk, gdy pojawił się temat powrotu Amerykanki do gry aktorskiej, zdegustowana dała do zrozumienia, że nie chce o tym rozmawiać. Anglicy mieli nadzieję, że obchodzone właśnie 40. urodziny Kate będą doskonałą okazją do zakopania uprzedzeń, tak się jednak nie stało. Kate Middleton uczciła urodziny między innymi wyjątkową sesją fotograficzną. Portrety w starym stylu wykonał uznany fotograf, Paolo Roversi. Księżna mogła liczyć też na życzenia urodzinowe napływające z całego świata. Na taką serdeczność, jak podaje stylecaster.com nie pozwoliła sobie zbuntowana para. To mocno rozwścieczyło Anglików, którzy i tak w większości stoją po stronie Kate w tym sporze. Przypominają, że mowa jest o najbliższej rodzinie, Harry powinien złożyć życzenia przynajmniej ze względu na brata. Wygląda na to, że konflikt pomiędzy Pałacem Buckingham a Harrym i Meghan jeszcze długo nie zgaśnie.

