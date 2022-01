Więcej ciekawych wypowiedzi gwiazd i celebrytów znajdziecie na Gazeta.pl.

Abstrachuje początkowo tworzyły trzy osoby - Robert Pasut, Cezary Jóźwik i Rafał Masny, który opuścił kanał w marcu ubiegłego roku. Mieli spółkę Abstra (później zmieniła nazwę na Studi), która obecnie jest prężnie działająca firmą. Youtuberzy uznali, że nie odpowiada im praca w strukturach, dlatego stwierdzili, że wolą odejść i tworzyć kanał Abstrachuje niezależnie.

Abstrachuje działa dalej, ale poza strukturami firmy

Robert Pasut i Cezary Jóźwik na swoim kanale AbstrachujeTV na YouTubie wyjaśnili dokładnie, na czym polegało ich działanie w strukturach organizacji i jak przez lata zmieniały się ich obowiązki. Firma się rozrastała i powstało pod nią jeszcze kilka kanałów, m.in. Dla Pieniędzy, Do Roboty i Beksy. Youtuberzy wyjaśnili, że czuli się przytłoczeni i stracili pasję do tego, co robili.

Odchodzimy z firmy, którą założyliśmy. Doszliśmy do wniosku, ze prowadzenie kanału i biznesu to za dużo i trochę nas to przytłoczyło. Nasze filmy były coraz gorsze, coraz mniej wam się podobały. Brakowało nam energii i czasu na dopracowanie ich. Może nawet zgubiliśmy po drodze pasję - tłumaczyli.

Razem ze swoim kanałem Abstrachuje odchodzą z firmy i planują działać niezależnie od niej. Sprzedali udziały w Studi.

Wyjście daje nam wolność, niezależność i szansę na znalezienie nowych pomysłów na siebie. Możemy też realizować nowe projekty, które nie zawsze były możliwe w większej strukturze, jaką jest firma - wyjaśnił w filmie Jóźwik.

Dobra decyzja?

