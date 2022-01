Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska to wyjątkowa para. Aktorzy tworzą związek od ponad 50 lat, małżeństwem są od 46. Poznali się na studiach w Akademii Teatralnej. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, dzisiaj żartują, że właściwie wszystko ich różni. Z drugiej strony, tłumaczą, że może właśnie to jest receptą ich szczęśliwego związku. Małżeństwo doczekało się dwóch córek. Hannę i Zofię łączy niezwykła więź z rodzicami. 10 stycznia Wiktor Zborowski obchodził 71. urodziny, przy tej okazji żona postanowiła sprawić mu niespodziankę. Całość uwieczniła córka Hanna i podzieliła się filmem w sieci.

Wiktor Zborowski zszokowany prezentem żony.

Na nagraniu widzimy aktora zasiadającego do przygotowanej kolacji. Po chwili stojący obok prezent zaczyna się ruszać. Dużych rozmiarów karton po chwili otwiera się a ze środka wyskakuje roześmiana żona - Maria Winiarska. Reakcja solenizanta jest bezcenna. Zszokowany tym, co właśnie zobaczył otwiera szeroko oczy i łapie się za głowę. Całości dodaje uroku podłożona ścieżka dźwiękowa, słyszymy w tle słynne nagranie Marilyn Moroe - Happy Birthday to you.

Para jest już razem 51 lat, niedawno obchodzili szafirowe gody z okazji 45 rocznicy śluby. Mimo to wciąż znajdują sposoby by siebie zaskakiwać. Patrząc na twarze małżonków widzimy, że daje im to bardzo dużo radości. Aktor z pewnością zastanawia się co żona wymyśli za rok i jak się odwdzięczyć.

