W internecie huczało ostatnio od informacji na temat konfliktu w rodzinie Opozdów. Kilka dni temu Antek Królikowski w towarzystwie matki i siostry swojej żony, Joanny Opozdy, próbował dostać się do mieszkania, które obecnie zajmuje jej ojciec. Doszło do tego, że Dariusz Opozda wyciągnął broń i strzelał do osób, które znajdowały się na klatce schodowej, co relacjonował w mediach społecznościowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Ekspertka od PR wylewa wiadro zimnej wody na Antka Królikowskiego

Zdaniem ekspertki od PR osób publicznych, która pracuje dla wielu polskich gwiazd, konflikt rodzinny pozostawi rysę na wizerunku aktorka.

Antek i Joanna powinni zatrudnić specjalistę, bo to, co się stało, czyli strzelanina i awantura na oczach całej Polski, to jest taka patologia, że sami sobie nie poradzą. Widać, że nie maja nikogo, albo maja kiepskich piarowców. Relacjonowanie zdarzeń samemu na Instagramie nie pomoże, a jedynie sprowadzi ich popularność na poziom "Love Island" czy "Warsaw Shore" - przyznaje w rozmowie z "Plotkiem" jedna ze znanych ekspertek od PR.

Zarówno Joanna Opozda, jak i Antek Królikowski od lat związani są z show-biznesem. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że w branży filmowej to on robi większą karierę.

Antkowi to zaszkodzi wizerunkowo, a to się przełoży na jakość propozycji. Będzie dostawał mniej poważnych ofert. Ta szkoda wizerunkowa już się dzieje. Po premierze "Jak pokochałam gangstera" nie pisze się o Antku, ale o innych aktorach. Antek już gra nie tylko w gangsterskiej komedii, ale, niestety, również w życiu.

Ekspertka gwiazd do spraw PR zaznacza, że rodzina powinna jak najszybciej zainwestować w odpowiednich doradców do spraw wizerunku oraz wynająć profesjonalną kancelarię prawniczą.

Kancelaria z piarowcami powinny wydać oświadczenie. Co to za pomysł, żeby aktor sam relacjonował wszystko na Instagramie. I jeszcze forsował jakąś bramę! Gangsterka z filmu przełożyła się na życie. To amatorszczyzna, która zawsze szkodzi. Bardzo współczuję Antkowi tej sytuacji. Młody człowiek na początku swojej drogi zawodowej i rodzinnej wpakował się w taką patologię. A to bardzo zdolny aktor z naturalnym wdziękiem i wrodzonym talentem jak jego ojciec. W tej branży kariera, niestety, nie zależy od talentu.

Zgadzacie się z tą opinią?