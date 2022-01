Więcej ciekawostek i metamorfoz polskich gwiazd znajdziecie w tekstach na stronie głównej Gazeta.pl.

Dagmara Kaźmierska jest niekwestionowaną królową życia - poznaliśmy ją jako długowłosą blondynę, zawsze w pełnym makijażu i z wydatnymi ustami. Uwielbia przepych i często mówi o zabiegach, którym się poddaje. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, choć celebrytka dokonała subtelnej zmiany w wyglądzie. Trzeba przyznać, że bardzo jej do twarzy.

Dagmara Kaźmierska u fryzjera... w Egipcie

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" przyzwyczaiła fanów do jasnych blond włosów i wcale nie zamierza tego zmieniać. Ostatnio wybrała się do fryzjera, jednak nie planowała szaleć z kolorem. Wybrała inny odcień - nowy jest bardziej subtelny i mniej "żółty" od poprzedniego. Fryzjer zadbał również o to, by na jej głowie powstała grzywka z elegancko zawiniętą falą. Pokazała efekty.

Warto wspomnieć, że Kaźmierska najwyraźniej nie jest przywiązana do swojego fryzjera w Polsce, bo nie miała oporów, by oddać się w ręce egipskiego specjalisty. Wychwalała i zachęcała innych do skorzystania z jego usług.

Moi kochani, to jest Midu. Jeżeli jesteście w Hurghadzie i potrzebujecie dobrego fryzjera, no to zobaczcie - zachęciła, prezentując efekt zmiany.

Trzeba przyznać, że metamorfoza Kaźmierskiej jest bardzo korzystna. Myślicie, że na dłużej pozostanie z nią grzywka zaczesana na bok?

