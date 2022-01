Więcej o nieudanych retuszach gwiazd ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Małgorzata Rozenek jest w stałym kontakcie z fanami, których zalewa tropikalnymi kadrami na Instagramie. Opublikowała nowe zdjęcia, na których eksponuje zgrabne ciało, jednak uwagę zwracają jej nienaturalnie wyglądające i wydłużone nogi. Pod wpisem nie zabrakło komentarzy, że zupełnie niepotrzebnie przerabia zdjęcia w programach graficznych, gdyż i bez tego wygląda pięknie.

Fani są zdania, że Małgorzata Rozenek niepotrzebnie podrasowała zdjęcie w Photoshopie

Małgorzata Rozenek na nowych zdjęciach zapozowała na plaży w złotym bikini, pomarańczowej koszuli i chuście przewiązanej na głowie. Gwiazda może pochwalić się nienaganną sylwetką. Po porodzie Henia w ekspresowym tempie wróciła do formy, co pokazywała we własnym programie na TVN Style. Teraz z dumą prezentuje ciało, które, trzeba przyznać, wygląda obłędnie. Widać, że włożyła w nie sporo pracy i sumienności.

Śpij, jedz, kochaj, powtórz - podpisała zdjęcie celebrytka.

Małgorzata zawsze należała do szczupłych osób, ale na najnowszych zdjęciach wygląda, jakby miała niekończące się nogi. Nawet przy tak malowniczym anturażu ciężko nie zwrócić uwagi na nienaturalnie wyglądające nogi "Perfekcyjnej", które po "ulepszeniu" zaburzyły proporcje jej ciała.

W komentarzach fani zachwycali się figurą celebrytki, ale też zachęcali ją, by zrezygnowała z edycji zdjęć.

Widać na zdjęciu przeróbkę nogi, ale figura tak czy siak do pozazdroszczenia.

Photoshop aż razi.

Dobre ręce wzdłuż ciała, a spójrzcie na cień ręki - pisali fani pod zdjęciem.

Być może Małgorzata Rozenek weźmie sobie rady internautów do serca. Ostatnio przyznała, że fani skutecznie przekonali ją do zaprzestania noszenia futer, gdy zaczęli ją uświadamiać, z jakim okrucieństwem wiąże się proces ich produkcji. Zgadzacie się z obserwatorami celebrytki?