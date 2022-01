Księżna Kate nadal nie znosi Meghan Markle. Nie chce o niej słyszeć ani słowa

Więcej informacji na temat rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Media od dawna donoszą o bardzo trudnych relacjach łączących księżnę Kate oraz Meghan Markle. Całą sprawę jeszcze bardziej skomplikował wywiad, którego księżna Sussex udzieliła wraz z mężem Oprah Winfrey. Rozmowa okazała się prawdziwym trzęsieniem ziemi. Meghan opowiadała o straszliwej przemocy psychicznej, której jest poddawana a nawet zasugerowała, że spotykały ją rasistowskie komentarze ze strony członków rodziny królewskiej. W trakcie audycji Amerykanka starała się unikać uderzania w poszczególne osoby z imienia i nazwiska. Przede wszystkim nie pozwoliła sobie ani razu na przytyk wobec królowej. W przypadku Kate nie była aż tak ostrożna i opowiedziała milionom widzów, jak szwagierka doprowadziła ją do łez.

Kate Middleton przewraca oczami na wieść o serialu Meghan

Brytyjskie media obiegła wieść, że obchodząca właśnie 40. urodziny księżna Kate jest na tyle niechętna wobec Meghan, że nie jest w stanie słuchać nawet o słynnym serialu "Suits", w którym jedna z głównych ról należała do żony księcia Harry'ego.

Przypomnijmy, że od dłuższego czasu spekuluje się o powrocie księżnej Sussex do aktorstwa. W połowie zeszłego roku mówiło się o astronomicznej sumie pieniędzy oferowanej księżniczce przez producentów serialu. Gdyby Meghan Markle rzeczywiście wróciła na plan amerykańskiego serialu, jego widownia mogłaby rozrosnąć się do niewyobrażalnych rozmiarów. Wtedy z pewnością Kate musiałaby słuchać o szwagierce znacznie częściej, na co, jak wiemy absolutnie nie ma ochoty.

