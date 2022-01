Więcej historii dotyczących aktorów sprzed lat przeczytasz na Gazeta.pl.

Wojciech Klata w filmie "Chłopaki nie płaczą" wcielił się w charakterystyczną postać - Oskara. Nieśmiały chłopak w okularach i ze znaczącymi problemami skórnymi bardzo chciał mieć dziewczynę. Potem aktor wystąpił w jeszcze trzech innych produkcjach i zakończył karierę. Od lat jest związany z TVP, ale nie występuje na ekranie.

Wojciech Klata zagrał w "Chłopaki nie płaczą". Co dziś robi?

Wojciech Klata zaczynał występy od młodzieżowego teatru "Kleks", prowadzonego przez jego matkę. Do świata filmu trafił za sprawą Krzysztofa Gradowskiego, który powierzył mu rolę ucznia w "Panu Kleksie w kosmosie". Przełomem była z kolei "300 mila do nieba" Macieja Dejczera, gdzie Klata wcielił się w jednego z braci, którzy ukryci pod podwoziem samochodu ciężarowego, uciekają z Polski Ludowej do Danii. Produkcja została uznana za jeden z najlepszych europejskich filmów roku i przyniosła mu nominację do nagrody za pierwszoplanową rolę męską podczas Festiwalu w Gdyni.

Później Klata pojawił się także w filmie Andrzeja Wajdy "Korczak". Wystąpił również w dramacie Stevena Spielberga "Lista Schindlera" z 1993 roku. Kolejną ważną rolą była ta z 2000 roku - właśnie w "Chłopaki nie płaczą" jako Oskar. W 2008 roku, po angażu w "Obcy VI", zniknął z życia publicznego.

Gdybym granie traktował jak pracę, pewnie bym nie grał - powiedział w wywiadzie dla "Filmu".

Jeszcze w trakcie kariery aktorskiej zaczął tworzyć w TVP teleturniej dla młodzieży "Burza mózgów", a potem program "Socjopaci". W 2019 roku przejął od Barbary Schabowskiej obowiązki dyrektora TVP Kultura. Aktualne zdjęcia aktora znajdziecie w naszej galerii.

