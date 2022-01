Więcej ciekawych historii dotyczących życia aktorów sprzed lat przeczytacie na Gazeta.pl.

Gwiazdy wielokrotnie przeżywały w życiu trudne rozstania. Jest wśród nich wielu znanych i lubianych, którym udało się znaleźć swoje bratnie dusze. Historie ich zaręczyn napawają optymizmem i dają nadzieję na poznanie tej wyjątkowej drugiej połówki. Jedna z gwiazd aż trzykrotnie odrzucała zaręczyny.

Stoch poznał żonę w szkole, ale miłość dopadła ich po latach

Ida Nowakowska i Jack Herndon

Ida Nowakowska i jej mąż, Jack Herndon przeszli długą drogę, żeby móc się cieszyć ze wspólnej relacji. Gwiazda TVP w jednym z wywiadów opowiedziała o zaręczynach, które musiały być bardzo stresujące dla jej partnera. Jack Herndnon oświadczał się prezenterce telewizyjnej aż... trzy razy!

Jak sama przyznała w rozmowie z Pomponikiem:

Każdy ma chwile zwątpienia. Trzy razy zerwałam z Jackiem zaręczyny w 2014 roku. Wszystko było spowodowane odejściem mojego taty oraz dwóch innych ważnych osób. Ciężko było mi się przywiązać do nowej rodziny.

Pozytywnym aspektem całej sytuacji był fakt, że mężczyzna się nie poddał, a para w 2015 roku wzięła ślub.

Książę Harry i Meghan Markle

Ciekawe doświadczenie mają także książę Harry i Meghan Markle. Będąc w rodzinie królewskiej brat następcy tronu musiał się mierzyć z wieloma uroczystymi i publicznymi sytuacjami. Może z tego powodu zdecydował się na kameralne oświadczyny. Para spędzała razem wieczór piekąc kurczaka, gdy w pewnym momencie książę Harry wyciągnął pierścionek zaręczynowy

To była fantastyczna niespodzianka – wspominała aktorka w jednym z wywiadów.

Następnie dodała, że cała sytuacja była według niej bardzo autentyczna i naturalna:

Było to urocze, naturalne i bardzo romantyczne. Harry uklęknął.

Meghan Markle była na tyle zaskoczona całą sytuacją, że jak podsumował w jednym z wywiadów książę Harry, nie pozwoliła przyszłemu mężowi nawet dokończyć zdania.

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński

Życie pisze niesamowite scenariusze. Wie coś o tym Rafał Cieszyński, którego można spokojnie nazwać mistrzem romantycznych sytuacji. Aktor zaprosił przyszłą żonę, Alżbetę Lenską do kina. Na miejscu byli sami przyjaciele pary, a mężczyzna miał w zanadrzu niezły plan. Para specjalnie spóźniła się do kina, aby aktorka nie mogła się zorientować, że jedynymi kinomanami są ich znajomi. Film w pewnym momencie został przerwany, a na ekranie można było zobaczyć wyjątkowe nagranie, które stworzył aktor specjalnie dla ukochanej. Następnie Rafał Cieszyński uklęknął i poprosił aktorkę o rękę w obecności najbliższych przyjaciół pary. Historia skończyła się szczęśliwie i małżeństwo tworzy do dziś jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie.

Kanye West i Kim Kardashian

Rozmach miał też Kanye West, gdy chciał się oświadczyć Kim Kardashian. Raper lubi blichtr i spektakularne wydarzenia, dlatego jego oświadczyny zostały zorganizowane z przytupem. Postanowił poprosić celebrytkę o rękę w 2013 roku, kiedy wynajął cały stadion baseballowy AT&T Park w San Francisco. Nagle na telebimie wyświetlił się ogromny napis: "Proszę, wyjdź za mnie!!!".

Alex Rodriguez i Jennifer Lopez

Niektórzy traktują oświadczyny bardzo poważnie i robią próby do tego wydarzenia. Taką osobą jest niewątpliwie Alex Rodriguez, który zaplanował oświadczyny co do minuty! Zwierzył się w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", że przygotowania trwały aż trzy dni. Ciekawostką może się okazać fakt, że istotną rolę odgrywał dla niego zachód słońca. W celu złapania idealnego momentu mężczyzna postanowił, że musi wyjąć pierścionek dokładnie o godzinie 18:29.

Która z tych historii zrobiła na was największe wrażenie?

