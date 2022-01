Więcej informacji na temat zagranicznych podróży gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Od początku roku portale rozrywkowe rozpisują się na temat wspólnej podróży prowadzącej program "Rolnik szuka żony" Marty Manowskiej i brata jednego z uczestników show, Roberta Bodziannego. Obije mieli wybrać się do Meksyku, co relacjonowali oddzielnie na Instagramie poprzez niemalże bliźniacze relacje. Choć para nie skomentowała doniesień o wspólnym wyjeździe, to ojciec braci udzielił wypowiedzi dla "Dobrego tygodnia". Komentarz seniora rodu nie pozostawia zbyt wiele złudzeń.

"Rolnik szuka żony". Ojciec Roberta Bodziannego o relacji syna z Martą Manowską

Władysław Bodzianny potwierdził, że Marta Manowska i jego syn Robert wyjechali na wakacje do Meksyku. Senior rodu podkreślił jednak, że parę łączą tylko stosunki koleżeńskie. Zauważył, że na wyprawy w dalekie kraje najlepiej jest wybrać się "z kimś znajomym".

Jak daleko, to zawsze lepiej jest polecieć z kimś znajomym. A Marta i Robert się lubią. Ona jest bardzo sympatyczna, była u nas kiedyś w pensjonacie przez kilka dni - przyznał Bodzianny.

Prowadząca "Rolnik szuka żony" od dawna mówiła, że lubi podróże w dalekie kraje. Pasję tę podziela również Robert Bodzianny, który przed pandemią planował wyprawę dookoła świata. Jak potwierdza jego ojciec, Meksyk nie jest mu obcy, dlatego może stanowić świetny przewodnik dla prezenterki.

W zimie mamy luźniejszy okres, więc syn mógł sobie pozwolić na dłuższy wyjazd. W Meksyku chce zostać dwa miesiące. Marta na pewno nie będzie miała tyle wolnego.

Myślicie, że Bodziannego i Manowską łączy coś więcej?