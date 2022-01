Więcej ciekawostek dotyczących polskich gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Jakiś czas temu Filip Chajzer wybrał się z kamerą do warszawskiego teatru podpatrzeć, jak nasi rodacy są ubrani w świątyni sztuki. Większość panów miała na sobie formalne spodnie, koszule, czasem marynarkę. Panie były ubrane w eleganckie sukienki. Nagranie zdobyło jednak dużą popularność, dzięki kilku innym osobom, które założy na siebie... dres. Wygląda na to, że luźna stylówka zyskuje naśladowców. Popularny uczestnik programu TTV, Krzysztof Radzikowski, pochwalił się na Instagramie wyjściem do Teatru Jaracza w Łodzi. Siłacz postawił na dresowe spodnie, dżinsową katanę i sportowe buty.

Zobacz wideo Punchdown chce powtórzyć sukces strongmanów

Gwiazda "Gogglebox" jest w ciąży. Była "wodzianka" pokazała zdjęcia z USG

Krzysztof Radzikowski nietypowo ubrany w teatrze

Krzysztof Radzikowski zamieścił post na Instagramie, w którym pochwalił obejrzaną sztukę.

To była teatralna niedziela. Cudowna terapia. Polecam wszystkim, komedia lepsza niż te w telewizji.

Internauci docenili wybór strongmena na spędzenie niedzielnego popołudnia, jednak wytykają nietypowy ubiór. Niektórzy liczą też, że nowa pasja ich idola pozwoli im zobaczyć go niedługo w garniturze.

Ale w sportowych butach nie wejdziesz.

W garniturze to byłby szok.

Krzysztof Radzikowski postawił na dosyć oryginalny ubiór, biorąc pod uwagę miejsce, do którego się udał. Fani są jednak wyrozumiali i żartują z całej sytuacji. Następnym razem po życzliwych uwagach internautów, strongmen być może skoryguje trochę stylówkę.

Świat leżał u ich stóp. Jak zmieniły się supermodelki lat 90.?