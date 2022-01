Więcej na temat zagranicznych podróży gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Marta Manowska na Instagramie relacjonuje podróż po Meksyku. Prowadząca "Rolnik szuka żony" i brat Pawła Bodziannego od kilkunastu dni dodają na Instagramie podobne relacje, zdjęcia i opisują te same wydarzenia, co nie umknęło uwadze spostrzegawczych internautów. Fani nie mają żadnych wątpliwości, że tych dwoje połączyło gorące uczucie i pasja do podróżowania. Teraz mają nowe dowody potwierdzające, że Marta i Robert Bodzianny urlop spędzają w swoim towarzystwie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Rolnik szuka żony". Ci uczestnicy stanęli na ślubnym kobiercu. Tak wtedy wyglądali [ZDJĘCIA]

Zobacz wideo Marta Manowska ma kompleksy. Jednego się pozbyła, ale gardzi operacjami plastycznymi

Nowe dowody wskazujące, że Marta Manowska i Robert Bodzianny spędzają urlop we dwójkę

Na temat życia miłosnego Marty Manowskiej pojawiło się już sporo spekulacji. Fani uważają, że dziennikarka jest w związku z bratem Pawła Bodziannego, który pojawił się w siódmej edycji show TVP. Manowska nie potwierdza, ani nie zaprzecza tym informacjom, ale komentarze sugerujące związek dziwnym trafem zniknęły z jej profilu.

ZOBACZ: Marta Manowska wyjechała z bratem uczestnika "Rolnik szuka żony" na wakacje? Internauci są pewni i pokazują dowody

Tym razem w sieci pojawiły się nowe dowody. Wygląda na to, że dziennikarka już tak pilnie nie strzeże tajemnicy, z kim wybrała się w podróż. Analizując udostępnione przez nią relacje, oraz to, co pojawiło się na Instagramie Roberta widać, że przebywają w tym samym miejscu i wspólnie korzystają z różnych atrakcji.

Cudowne doświadczenie. Z tych łagodnych, delikatnych, bliskich natury. Z lekką rezerwą, ale gdy podpływały, czułam, że wszystko jest w porządku. Choć jedna mnie zaskoczyła - napisała dziennikarka.

Nowe dowody wskazujące, że Marta Manowska i Robert Bodzianny spędzają urlop we dwójkę Fot. Instagram/ martamanowska

Robert również miał bliskie spotkanie z płaszczkami, być może to sama Marta wykonała mu pamiątkowe zdjęcie.

Nowe dowody wskazujące, że Marta Manowska i Robert Bodzianny spędzają urlop we dwójkę Fot. Instagram/ jaba0909

Nie tylko te same miejsca przewijają się na InstaStory Manowskiej i Bodziannego, zgadza się również godzina ich publikacji. Na próżno szukać jednak ich wspólnej fotografii.

Nowe dowody wskazujące, że Marta Manowska i Robert Bodzianny spędzają urlop we dwójkę Fot. Instagram/ martamanowska/ jaba0909

Kasia Tusk z córką wyszły ze szpitala i wróciły do domu. Blogerka pokazała zdjęcie

Fajna z nich para? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.