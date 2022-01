Więcej o życiu prywatnym gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Agustin Egurrola ma za sobą intensywny czas pracy, po tym, jak tancerze z jego agencji wystąpili podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Choreograf przyznał, że same przygotowania zajęły dwa miesiące. Długie godziny spędzone na scenie i sali treningowej przyniosły udane rezultaty, ale i zmęczenie. Na Instagramie Egurrola podsumował ubiegły rok, wspominając, że był bardzo intensywny. Dlatego pierwsze dni nowego roku poświęcił, spędzając więcej czasu z rodziną. Choć, jak przyznał, mały Oscar dba o to, by tata nie spał za długo.

Agustin Egurrola na uroczych zdjęciach z synem. Fani zachwycili się maluchem. "Mała kopia taty"

Ostatnio właściciel sławnej szkoły tańca dodał na Instagramie nowe zdjęcia w towarzystwie syna. Zrobione zostały podczas weekendowego poranka. Oscar na ujęciach szeroko się uśmiecha i jest coraz bardziej podobny do taty.

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje... Dzięki Oscar - napisał pod zdjęciami.

Chłopiec ma ciemne oczy i włosy. Jego uroda i podobieństwo do tancerza rozczuliły internautów, a zwłaszcza fanki Egurroli, które już przepowiedziały, że Oscar będzie miał powodzenie u kobiet.

Mała kopia taty.

Maluszek rośnie, jak na drożdżach.

Śliczny synek i cudowny widok taty z dzieckiem o poranku - skomentowały fanki.

Syn Agustina Egurroli urodził się w ubiegłym roku i obecnie ma dziesięć miesięcy. Choreograf długo trzymał fakt, że zostanie tatą w tajemnicy przed mediami. W 2021 poinformował, że się ożenił. Jego wybranką jest kobieta o imieniu Diana. Kilka dni później powiadomił także, że w drodze jest jego drugie dziecko. Tancerz ma jeszcze starszą córkę Carmen, która jest już nastolatką, ze związku z tancerką Niną Tyrką. Jego byłą partnerkę mieliśmy okazję oglądać w pierwszych edycjach "Tańca z gwiazdami".