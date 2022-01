Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Księżna Kate wejściem do rodziny królewskiej nie tylko ustabilizowała księcia Williama, ale też ociepliła wizerunek monarchii. Szybko zyskała zaufanie i dziś jest niemal najważniejszą ikoną brytyjskich royalsów. Ale w czasach, kiedy jeszcze nikt nie spodziewał się, jaką rolę będzie pełnić, była dręczona psychicznie przez szkolne koleżanki. Przed księciem miała także pierwszą wielką miłość - brytyjskiego dziennikarza CNBC.

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Sceniczne występy członków rodziny królewskiej. Nie tylko księżna Kate, czy Meghan Markle

Prześladowały ją rówieśniczki, spotykała się z obecnym dziennikarzem. Tak wyglądało życie księżnej Kate zanim poznała księcia

Księżna Kate okres dojrzewania wspomina ze zgrozą. Wówczas przytrafiło jej się najgorsze, co może spotkać nastolatkę - brak akceptacji rówieśników. Kate uczęszczała do szkoły dla dziewcząt Downe House. Tam, w 1996 roku doświadczyła przemocy psychicznej. To sprawiło, że jej wiara w siebie bardzo podupadła.

Strasznie ją nękano. Wyglądała chudo, blado i miała bardzo mało pewności siebie - wspominała Gemma Williamson, koleżanka ze szkoły w rozmowie z "Daily Mail".

Sytuacja była tak niepokojąca, że rodzice przenieśli Kate do innej szkoły. Miała wówczas 14 lat. Na początku nie było łatwo. Przeżycia z poprzedniej placówki i ogromny stres wywołał u niej chorobę skórną - egzemę. W Marlborough College odzyskała spokój.

Kiedy do nas przyjechała, była bardzo cicha i zamknięta w sobie. Dołączenie do tak wielkiej szkoły jak Marlborough było trudne, ale szybko się wpasowała - wspominała Joan Gall, jej była nauczycielka na łamach "Daily Mail".

Kate mieszkała w internacie, w którym szybko się zaaklimatyzowała i poznała nowe koleżanki. Gemma Williamson mówiła po latach w mediach, że Kate była mocno skoncentrowana na nauce. Nie wymykała się wieczorami z przyjaciółmi i często miała najlepsze oceny z wielu przedmiotów. Ale szkolna koleżanka wspomina coś jeszcze - w jej pokoju na ścianie wisiał plakat... nastoletniego księcia Williama. Podobno nie zwracała uwagi na szkolnych kolegów, ponieważ w ukryciu wzdychała do następcy tronu. Wkrótce jednak zaczęła umawiać się na randki.

W tym samym college’u poznała Willema Marxa i mówi się, że był on jej pierwszą miłością. Nie wiadomo dokładnie, ile czasu się spotykali. Kilka lat później ukochany Kate został dziennikarzem telewizyjnym w CNBC i zaczął pracować jako korespondent w Londynie, osiągając spore sukcesy w tej dziedzinie. Para rozstała się w przyjacielskich relacjach. Co więcej, został nawet zaproszony na ślub Kate i księcia Williama. Dwa lata później on również się ustatkował, poślubiając prezenterkę telewizyjną.

Księżna Kate skończyła 40 lat. Zapozowała do trzech portretów

Później był on - wymarzony książę William. Choć na początku ich związku pojawił się pierwszy kryzys i para postanowiła "dać sobie czas". Wtedy przyszła księżna wpadła w oko milionerowi Henry'emu Ropnerowi. Ale spotkała się z nim tylko cztery razy. Randki skończyły się fiaskiem, ponieważ jej serce należało do Williama.