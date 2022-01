Więcej na temat brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Księżna Kate należy do rodziny królewskiej od ponad dziesięciu lat. W ubiegłym roku wraz z księciem Williamem obchodziła okrągłą rocznicę ślubu, a 9 stycznia 2021 roku skończyła 40 lat. Urodziny żony przyszłego króla uczczono w wyjątkowy sposób. Wzięła udział w sesji zdjęciowej, której robiące wrażenie efekty niedługo będzie mogła na żywo podziwiać szersza publiczność.

Księżna Kate skończyła 40 lat. Zapozowała w wyjątkowej sesji, portrety trafią na wystawę

Urodzinowe zdjęcia księżnej Kate wykonał uznany fotograf mody Paolo Roversi. Po sesji podzielił się wrażeniami w mediach.

Wykonanie portretu Jej Królewskiej Wysokości, Księżnej Cambridge, było dla mnie prawdziwym zaszczytem i chwilą czystej radości. Byłem poruszony jej ciepłem i przyjaznym przyjęciem i oczarowany jej błyszczącymi oczami, które odbijały piękno jej duszy i uśmiech ukazujący hojność jej serca. To było dla mnie głębokie i bogate przeżycie, niezapomniana chwila. Poznałem wspaniałą osobę, która swoją pozytywną energią może nieść nadzieję całemu światu - powiedział fotograf.

Ze zdjęć wybrano trzy, każde z nich jest inne i przedstawia księżną Kate w różnym świetle. Na jednym widzimy klasyczny portret - zbliżenie na uśmiechniętą twarz księżnej, która ma na sobie zwiewną suknię z ozdobnymi rękawami.

Drugie z nich to księżna uchwycona z profilu. Na tym ujęciu wygląda delikatnie i kobieco. To czarno-biały kadr nawiązujący do dawnych portretów rodziny królewskiej - przypomina wręcz obraz. Księżna siedzi w jasnej, tiulowej sukni z efektownymi wiązaniami wstążkami na ramionach. Ma na sobie biżuterię należącą kiedyś do księżnej Diany, w tym pierścionek, który podarował jej książę William z okazji zaręczyn, z którym jego żona się nie rozstaje. Trzecie ujęcie to kolorowy kadr przedstawiający Kate w czerwonej sukni na jedno ramię - to najbardziej nowoczesne ze zdjęć.

Fotografie zostały wykonane w listopadzie ubiegłego roku w Królewskich Ogrodach Botanicznych w Kew. Trafią do Narodowej Galerii Portretów - instytucji, której patronką jest księżna Kate. Jednak tam będzie można je zobaczyć dopiero w 2023 roku, ponieważ trwa remont.