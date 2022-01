Więcej o miłosnych dramat z świata show-biznesu przeczytasz na gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Tiktokerka twierdzi, że Kanye West miał romans z Jeffree Starem

Kanye West od rozstania z wieloletnią partnerką, Kim Kardashian spotykał się między innymi z Iriną Shayk oraz o 22 lat młodszą od niego kobietą modelka. Na imprezie sylwestrowej raper znalazł nową towarzyszkę, w której chce ulokować uczucia lub, jak podają zagraniczne media, umawiając się z nią, próbuje wzbudzić zazdrość u matki swoich dzieci. Jak się okazuje, Julia Fox nie jest przypadkową osobą. Modelka to zagorzała fanka rodziny Kardashianek. Jak stwierdziła w podcaście "Forbidden Fruits":

Od początku jestem ich największą fanką, chciałam być częścią tej rodziny.

Małgorzata Kożuchowska w tej samej sukni co Woźniak-Starak. Znamy markę i cenę

Desperackie ratowanie rodziny

Kim Kardashian po rozstaniu z Kanye Westem niespodziewanie związała się z młodszym od siebie o 13 lat Petem Davidsonem. I choć związek wydawał się odskocznią od rozpadającego się małżeństwa, to para wygląda na szczęśliwą. Sytuacja mogła wywołać u rapera zazdrość. Znajomi Westa w rozmowie z Pagesix.pl mówią, że związek z Fox to desperacka gra o uwagę. Świadczy o tym m.in. wybór partnerki. Oprócz jej fascynacji Kardashiankami Julia Fox brała udział w abstrakcyjnej sesji z Petem Davidsonem. Modelka i aktor odgrywali sceny szczęśliwej rodziny na przedmieściach.

Ruchy Westa również wskazują na to, że chce zwrócić uwagę byłej ukochanej. Przyjaciele piosenkarza zauważają, że perforrmance, podczas którego stylizował nową partnerkę do spontanicznej sesji zdjęciowej w restauracji, jest analogiczny do sytuacji z małżeństwa z Kim. Poza tym para zna się zaledwie od sylwestra, a już są organizowane ustawki z fotografem rapera. Mimo wszystko Julia Fox jest pełna nadziei na pozytywny rozwój tej znajomości.

Nie wiem, dokąd zmierza ta znajomość, ale jeśli jest jakakolwiek nadzieja na przyszłość to, wchodzę w to - opowiadałała.

Nie żyje syn Sinéad O'Connor. Miał 17 lat

Rozumiecie jeszcze coś z tego?