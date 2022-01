Bądź na bieżąco. Więcej o tym jak zmieniły się gwiazdy, znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Natalia Lesz zniknęła na kilka lat z polskiej sceny muzycznej. W nowym roku powróciła jednak do show-biznesu. Zapowiada się, że artystka będzie miała dużo pracy w związku z premierą jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów w tym roku - "Gierek". Lesz, Marcin Kuczewski i Mikołaj Milcke stworzyli piosenkę promującą film. Ponadto wokalistka zagrała w produkcji epizod.

Natalia Lesz wraca do show-biznesu za sprawą premiery filmu "Gierek"

Aktorka w filmie wciela się w rolę Stelli. Jest to postać fikcyjna, inspirowana polską diwą tamtych czasów. Niektóre historyczne źródła donoszą, że przyjaźniła się z Gierkiem. Ich niedopowiedziana relacja była inspiracją do napisania utworu "Gdybyśmy".

Nadszedł czas, aby uchylić wam rąbka tajemnicy na temat premiery, która będzie miała miejsce już 7 stycznia! Wraz z Marcinem Kuczewskim i Mikołajem Milcke napisaliśmy piękną piosenkę do filmu "Gierek". Jesteśmy z niej dumni i nie możemy się doczekać, aby poleciała w świat! Jest to oficjalny singiel promujący film, w którym to miałam też swój epizod aktorski. Stella jest postacią fikcyjną, ale przekazano nam, że istniały plotki o rzekomej przyjaźni Gierka z pewną ówczesną divą. Ta domniemana relacja stała się naszą inspiracją podczas tworzenia piosenki "Gdybyśmy".

Lesz przyznała, że jest w swoim żywiole. Najbardziej cieszy ją fakt, że może połączyć swoje dwie pasje: muzykę i film.

Jak zmieniła się Natalia Lesz?

Mimo że piosenkarka przez prawie dziesięć lat, nie nagrała żadnej nowej piosenki, można było ją oglądać na szklanym ekranie, a także wciąż pozostawała aktywna w mediach społecznościowych. Natalia Lesz ma obecnie 41 lat. Ze związku z chirurgiem Adamem Maciejewskim ma ośmioletnią córkę Alicję.

Wygląda na to, że dla wokalistki czas się zatrzymał - jest piękną, zadbaną kobietą. Zmienił się za to jej styl ubierania się i malowania. Obecnie stawia na klasyczne kreacje, dopasowane do jej figury i delikatny makijaż. Od 7 stycznia piosenka Lesz dostępna jest we wszystkich serwisach streamingowych.

