Joanna Brodzik pojawiła się 7 stycznia w "Dzień Dobry TVN". Aktorka znana między innymi z takich produkcji filmowych i serialowych, jak: "Magda M.", "Graczykowie", czy "Dom nad rozlewiskiem" zaskoczyła zmianą wizerunkową. Gwiazda, idąc do programu śniadaniowego, postawiła na stylizacje, która nawiązywała do najnowszych trendów w modzie.

Joanna Brodzik w nonszalanckim stylu

Aktorka wybrała uliczną stylizację składającą się z bardzo modnego zamszowego kożucha. Dobrała do tego rozszerzane spodnie z surowego jeansu, nawiązujące krojem do słynnych lat 60. Kropką nad i całego looku były mokasyny na grubej, traktorowej podeszwie oraz lekka fryzura składająca się z koka i wystających blond kosmyków. Całość prezentowała się naturalnie, niezobowiązująco i na czasie. Stylizacja włosów była nie lada zaskoczeniem, bo gwiazda na co dzień zazwyczaj rozpuszcza włosy.

Joanna Brodzik w nowej roli. Aktorka wydała niedawno książkę kulinarną

Joanna Brodzik pojawiła się w studiu programu śniadaniowego TVN w związku z promocją pierwszej książki o tematyce kulinarnej. Okres pandemii był dla aktorki bardzo płodny i zaczęła w tym czasie pisać książkę zawierającą przepisy na zdrowe i proste dania. Jak sama przyznała w jednym z postów na Instagramie - świeżo upieczona pisarka od dawna zbierała ciekawe materiały związane z gotowaniem:

Kolekcjonuję materiały dotyczące historii kulinariów, od kiedy pamiętam. Pracę nad "Umami. Opowieści i przepisy" zaczęłam po miesiącu izolacji, do której zostaliśmy wszyscy zmuszeni z powodu szalejącej na całym świecie epidemii. Dokładnie 6 kwietnia 2020 roku przelałam pierwszych kilka słów, zdań na klawiaturę komputera. I zaczęłam pisać, sukcesywnie, regularnie, dzień za dniem...

Co myślicie o nowym wizerunku Joanny Brodzik?

