Kendall Jenner nie narzeka na zainteresowanie mediów, a to się zwiększyło zwłaszcza ostatnio, kiedy zaczęła pokazywać się z nowym chłopakiem. Jej ukochanym jest Devin Booker, amerykański koszykarz. Modelka chętnie zamieszcza zdjęcia w jego towarzystwie w sieci, ale ostatnie z nich przykuły szczególną uwagę internautów. Jedna z tiktokerek przeanalizowała materiały wrzucone przez kardashiankę i znalazła "dowody" na to, że para wzięła ślub.

Kendall Jenner wzięła sekretny ślub? Tiktokerka przedstawia dowody

Kendall Jenner wybrała się ostatnio na wyjazd w góry z ukochanym. Czas spędzali w domu z widokiem na las i górskie szczyty. Dodała zdjęcia, na których widać nie tylko krajobrazy, ale i to, jak para bawiła się razem. Nie zabrakło butelek tequili i wina.

Mój weekend - napisała modelka na Instagramie.

Tiktokerka posługująca się nickiem emilycschwartz przeanalizowała zdjęcia Kendall Jenner z górskiego wyjazdu i zauważyła, że na palcu Devina Bookera lśni obrączka.

Co jest widoczne na jego ręce? Czyżby to obrączka? To może być naprawdę poważna sprawa. A co widać na zdjęciu z winem? Prawdziwy błysk odbijający się w butelce - powiedziała na nagraniu.

Tiktokerka pokazała, że na palcu Devina Bookera lśni obrączka. Sugeruje, że wziął ślub z Kendall Jenner fot. tiktok.com/emilycschwarz

Tiktokerka dodała, że sportowiec już wcześniej nosił obrączkę, ale była ona inna niż ta, która widoczna jest na zdjęciu z Kendall Jenner. Ale Emily nie była jedyną, która odkryła ten szczegół. Internetowi detektywi na instagramowym profilu modelki także to wychwycili. Rozgorzała tam dyskusja, czy Devin Booker ma obrączkę na lewej czy prawej dłoni. W końcu fani doszli do wniosku, że było to selfie robione w lustrze, więc obrączka jest widoczna na prawej ręce koszykarza.

Też myślę, że się pobrali - czytamy wśród dziesiątek komentarzy.

Natomiast jego ukochana drugą dłoń ma schowaną w kieszeni. To może świadczyć o tym, że zakochani wzięli sekretny ślub, a weekend w górach był ich podróżą poślubną. Oboje nie odnieśli się do internetowych plotek.