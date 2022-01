Bądź na bieżąco. Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Nicolas Cage stawał pięć razy na ślubnym kobiercu. Z poprzednich związków aktor doczekał się dwóch synów: 16-letniego Kal-El z byłą żoną Alice Kim oraz 31-letniego Weston z byłą partnerką Christina Fulton. Nowa żona aktora ma 27 lat, co oznacza, że jest młodsza od najstarszego syna męża.

Zobacz wideo Po Hollywood krążą różne teorie spiskowe. Niektóre są przerażające!Po Hollywood krążą różne teorie spiskowe. Niektóre są przerażające!

Nicolas Cage to jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie. Jest bratankiem reżysera Francisa Forda Coppoli. Został laureatem Oscara i był jednym z najbardziej kasowych aktorów w Hollywood, zanim wystąpił w nieudanych produkcjach i zdobył osiem nominacji do Złotej Maliny. Wcześniejsze żony aktora to: Patricia Arquette, Lisa Marie Presley, Alice Kim i Erika Koike.

Jak mieszkają gwiazdy "Gogglebox"? Jest i glamour i po góralsku

Żona Nicolasa Cage'a jest w ciąży

Rodzina Cage'ów powiększa się, a małżonkowie nie mogą się doczekać narodzin ich pierwszego dziecka. Niecały rok od powiedzenia sobie "tak" potwierdzili, że będą niebawem na świat przyjdzie ich pociecha. Dla aktora będzie to trzecie dziecko, lecz dla jego żony pierwsze.

Przyszli rodzice są podekscytowani! - mówi dziennikarz "People".

Historia miłości Nicolasa Cage'a i Riko Shibata

Nicolas Cage, poślubił żonę podczas intymnej i skromnej uroczystości w hotelu Wynn w Las Vegas, 16 lutego ubiegłego roku. -To prawda i jesteśmy bardzo szczęśliwi - powiedział wówczas magazynowi "People". Para poznała się w Shiga, w Japonii, dzięki wspólnym przyjaciołom, kiedy Cage kręcił film "Więźniowie Ghostland". Cage i Shibata, która również jest aktorką, zadebiutowali na czerwonym dywanie w lipcu zeszłego roku na premierze filmu "Świnia". Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć dużo zdrowia przyszłej mamie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łyczakowska po porodzie nie spała trzy doby!