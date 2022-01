Bądź na bieżąco. Więcej o spektakularnych metamorfozach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zofia Zborowska i jej mąż Andrzej Wrona niedawno zostali rodzicami córki Nadziei. Aktorka musi pogodzić teraz opiekę nad dzieckiem, z innymi obowiązkami, co może bywać przytłaczające. W całym dzidziusiowym szaleństwie młoda mama znalazła jednak chwilę dla siebie. Gdzie się wybrała? Do salonu fryzjerskiego.

Zobacz wideo Zofia Zborowska pokazała ogromny przewijak dla Nadziei. Zaprojektował go Andrzej. "Ale bydle"

Zofia Zborowska pożegnała się z lokami. Nowe włosy na pewno doceni córka

Aktorka ochoczo dzieli się życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Porusza przeróżne tematy, jak rodzicielstwo, powrót do formy po ciąży, ale także chętnie wykorzystuje platformę do niesienia pomocy, czy szerzenia świadomości na ważne tematy. Na najnowszej relacji Zborowska zabrała obserwatorki do salonu fryzjerskiego, gdzie przeszła totalną metamorfozę. Efektami pochwaliła się oczywiście na Instagramie.

Zborowska chyba wyczekiwała z utęsknieniem na ten dzień, wejście do salonu skwitowała po prostu "Yes baby". Aktorka zdecydowała się na odświeżenie dawnego koloru sprzed ciąży, a także na wyprostowanie włosów. W pięknych wymodelowanych blond włosach szczęśliwa opuściła salon.

Selfie po wizycie u fryzjera to konieczność. Zofia początek weekendu spędzała tylko z córką. Z pewnością kilkumiesięczna Nadzieja doceniła nowe włosy mamy, które będzie mogła wyrywać.

Andrzej Wrona pokazuje, jak usypia córkę. Rozbawieni fani reagują

Fajnie, że mam dziś fajne włosy, na bank córka doceni. #bedziecoszarpać #bedziecowyrywać.

Jak Wam się podoba metamorfoza aktorki?