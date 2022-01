Joanna Racewicz zaszczepiła się trzecią dawką przypominającą przeciw COVID-19. Na Instagramie odniosła się do antyszczepionkowców oraz do ostatnich słów Barbary Nowak, według której szczepienia to "eksperyment".

