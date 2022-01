Więcej informacji na temat brytyjskiej monarchii znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Księżna Kate od lat budzi sympatię Brytyjczyków oraz zainteresowanie mediów na całym świecie. Odkąd została żoną brytyjskiego następcy tronu, księcia Williama, prasa kolorowa rozpisuje się na temat ich życia prywatnego. Często także gości w rankingach najlepiej ubranych kobiet na świecie. W czym tkwi sekret księżnej Cambridge? Niektórzy twierdzą, że w jej naturalności i uśmiechu. Postanowiliśmy sprawdzić mało znane fakty z życia żony następcy tronu Wielkiej Brytanii.

Zobacz wideo Księżna często zakłada stare kreację. Jedną sukienkę miała na sobie aż trzy razy!

Księżna Kate szalała z metamorfozami na głowie. Upięcia, długie fale i grzywka

7 nieznanych faktów z życia Kate Middleton

1. Księżna Kate pochodzi z rodziny multimilionerów.

Jej rodzice poznali się podczas jednej z podróży. Mama żony przyszłego następcy tronu - Carole była stewardessą, a ojciec Michael - dyspozytorem lotów w brytyjskich liniach lotniczych. Rodzice Kate Middleton wzięli ślub w czerwcu 1980 r. Dorobili się fortuny dzięki temu, że produkowali dekoracje na imprezy tematyczne.

2. Nikt nie zna poglądów politycznych księżnej Cambridge.

Kate Middleton nie wypowiada się na bieżące tematy, nie zabiera głosu w sprawach polityki czy ekonomii. Żona księcia Williama, podobnie jak polska pierwsza dama - Agata Duda, nie porusza także ważnych dla kobiet kwestii. Z tego powodu była wielokrotnie krytykowana przez środowiska feministyczne.

3. Jej fankami są Madonna i... Kim Kardashian.

Zadziwiający może okazać się także fakt, że celebrytka, która zasłynęła za sprawą seks taśmy i występom w reality show, jest ogromną fanką żony brytyjskiego następcy tronu. W 2012 roku była partnerka Kany’ego Westa z okazji urodzin księżnej Kate zaprojektowała specjalnie z tej okazji limitowaną kolekcję obuwia.

Stworzyłam niezwykłe buty specjalnie dla Kate.

Zafascynowana Kate Middleton jest także Madonna, która w jednym z wywiadów wyznała, że księżna ma dobry gust:

Jest cudowną dziewczyną z niezwykłym wyczuciem stylu.

4. Księżna Cambridge ma nad uchem bliznę.

Żona księcia Williama ma nad uchem bliznę, która została jej po skomplikowanej operacji głowy, jaką musiała przejść w dzieciństwie. Do tej pory nikt nie zdradził, jaki był powód wykonania trudnego zabiegu.

5. Księżna Kate kupuje w sieciówkach

Kate Middleton ma bardzo prosty, minimalistyczny styl, który często jest chwalony przez ekspertów związanych z modą. Księżna Cambridge nie boi się sięgać po marynarki, czy sukienki ze znanej hiszpańskiej sieciówki - Zary. Wiele produktów, które zostały założone przez nią na oficjalne wyjścia, bardzo szybko się znikało ze sklepowych półek. Można zauważyć, że na aukcjach Allegro, AliExpress, czy eBay wystawiane są ubrania i dodatki inspirowane stylem żony księcia Williama.

6. Księżna Cambridge jest z wykształcenia historykiem sztuki.

Księżna Kate ceni sobie sztukę, co prawdopodobnie znajduje odzwierciedlenie w jej największej pasji, czyli fotografii. Zanim została żoną księcia Williama, pomagała rodzicom w firmie Party Pieces. Kobieta zajmowała się wtedy prowadzeniem strony internetowej i robieniem zdjęć produktów. Kate Middleton napisała też pracę licencjacką poświęconą Charlesowi Lutwidge Dodgsonowi, który jest uważany za najlepszego XIX-wiecznego portrecistę dzieci i dorosłych oraz jednego z prekursorów fotografii artystycznej.

7. Jedna z najpopularniejszych kobiet rodziny królewskiej nie podpisała intercyzy.

Księżna Kate, gdyby podpisała intercyzę, to w przypadku rozwodu musiałaby, biorąc pod uwagę zasady panujące na królewskim dworze, pozostać w separacji z mężem przed rozwodem. Zostałoby jej także odebrane prawo do opieki nad dziećmi, a pełną kontrolę zachowałby tylko książę William. Jeżeli nastąpiłoby rozwiązanie małżeństwa, to Kate Middleton straciłaby także tytuł królewski.

Czy znaliście te fakty z życia księżnej Kate?

