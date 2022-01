Więcej pomysłowych rozwiązań z życia gwiazd znajdziecie na Gazeta.pl.

Na święta za granicą zdecydowali się Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Para spakowała walizki, poleciała do Hiszpanii i wszystko wskazuje na to, że pozostanie tam jeszcze kilka dni. Aktorka pokazała, jak "oszukuje" obserwatorów, wrzucając zdjęcia w bikini. Ujawniła, że w rzeczywistości nie jest aż tak ciepło i tak naprawdę nosi spodnie, które zsunęła jedynie do fotografii.

Joanna Koroniewska w Hiszpanii: Instagram vs. rzeczywistość

Joanna Koroniewska udostępniła w sieci post, w którym znalazły się dwa zdjęcia - idealne, instagramowe, gdzie leży na kocu w bikini. Na drugim z kolei widać ją z boku, jak wychodzi na jaw, że w rzeczywistości lekko zsunęła spodnie, które miała na sobie. Zapewne zrobiła kilka ujęć i szybko wróciła do cieplejszej wersji stroju tego dnia.

Instagram vs. rzeczywistość. Dobra fota zawsze wymaga poświęcenia. I wcale nie było mi aż tak ciepło - wyjaśniła.

Pogoda w Hiszpanii utrzymuje się w okolicach 16 stopni, czyli raczej nie zachęca do plażowania w samym stroju kąpielowym. Koroniewska wyjaśniła też, że w imię poświęcenia robiła zdjęcia na dwóch stronach koca, na którym leżała - różowej i kolorowej, by móc później wybrać lepszą kompozycje i wrzucić na Instagram.

Doceniacie kreatywność i wkład w stworzenie idealnego feedu na jej koncie?

