7 stycznia 2022 roku w kinach zadebiutował "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4". W filmie możemy podziwiać m.in. Katarzynę Łaniewską, jednak nikomu nie będzie już dane jej spotkać. Aktorka zmarła w grudniu ubiegłego roku. Inny aktor, pamiętany z pierwszy dwóch części serii, to Dariusz Siatkowski. Niestety, zmarł w 2008 r.

"Kogel-mogel". Filmowy mąż Kaśki zginął w tajemniczych okolicznościach. Przyczyny nie zostały wyjaśnione

Właśnie w 2008 roku mogliśmy po raz ostatni podziwiać aktorskie zdolności Dariusza Siatkowskiego. Wystąpił wówczas w filmie "Teraz i zawsze" oraz serialu "Fala zbrodni". 11 października tego samego roku do mediów dotarła informacja o jego śmierci. Ciało mężczyzny zostało znalezione w hotelu w Tuszynie pod Łodzią, a oficjalnej przyczyny śmierci nie znamy do dziś.

Dariusz Siatkowski z 'Kogla-mogla' East News

Od lat spekuluje się, co tak naprawdę wydarzyło się 11 października. Jedni są pewni, że aktor przedawkował lekarstwa, ponieważ tuż przed śmiercią narzekał na problemy z układem górnych dróg oddechowych. Inni twierdzili, że przyczyną tragedii mogły być narkotyki i alkohol. Temu jednak stanowczo zaprzeczył Bogdan Hussakowski, wieloletni dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, w którym grał Siatkowski.

To bzdura! Darek nigdy nie pojawił się w teatrze nietrzeźwy, nigdy nie zawalił żadnej próby, żadnego przedstawienia - oburzał się w rozmowie z "Expressem Ilustrowanym".

Sekcja zwłok została wykonana, ale oficjalnej przyczyny śmierci nie poznaliśmy. Na pewno wykluczono morderstwo, ponieważ drzwi do hotelowego pokoju aktora były zamknięte, a klucze do nich miały jedynie sprzątaczki. To właśnie jedna z nich znalazła ciało aktora 11 października 2008 roku.

Zobacz wideo "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4". Kultowa komedia powraca [ZWIASTUN]

Przy okazji premiery trzeciej części filmu w 2019 r. wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób zostanie przedstawiony grany przez niego bohater. Scenarzystka Ilona Łepkowska znalazła rozwiązanie.

Film jest komedią. I też nie chciałam, żeby śmierć bliskiej osoby: męża, ojca dziecka, ciążyła nad wątkiem Kasi, więc stwierdziłam, że jednak mimo wszystko rzadziej zostajemy wdowami, częściej się rozwodzimy - taka jest prawda o dzisiejszych małżeństwach, więc w książce jest opisane, jak dochodzi do rozstania pomiędzy Pawłem a Kasią i jak dochodzi do tego, że on mieszka w tej chwili w Holandii, w Amsterdamie i ma całkiem nową, świeżą żonę - tłumaczyła.

