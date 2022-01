Chcesz zobaczyć, jak mieszkają inne polskie gwiazd? Odwiedź stronę główną Gazeta.pl.

Katarzyna Dowbor jest jedną z ulubionych prezenterek telewizyjnych, a wszystko za sprawą programu "Nasz nowy dom", który prowadzi od lat. Razem ze specjalną ekipą jeździ po Polsce i spełnia marzenia wielu rodzin, remontując, a najczęściej budując im od podstaw nowe domy. Wiele osób zapewne zastanawia się, jak sama się urządziła. Spieszmy z odpowiedzią.

Dom Katarzyny Dowbor robi wrażenie. Drewno, antyki i pięknie malowane meble kuchenne. Raj na ziemi

Jakiś czas temu Katarzyna Dowbor dała do zrozumienia, że długo szukała idealnego miejsca na ziemi, w którym może odpocząć i zapomnieć o zawodowych aktywnościach. Ku zaskoczeniu wielu okazało się, że inwestowała w nieruchomości od lat.

Niektóre kupiłam do remontu, inne w stanie surowym lub budowałam od początku. Cały czas szukałam tego jednego, idealnego miejsca na ziemi i w końcu je znalazłam. Mówi się, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla znajomych, a dopiero trzeci dla siebie. Myślę, że dłużej szuka się tego wymarzonego domu - zapewniała.

Podwarszawska willa Katarzyny Dowbor to piękny dom jednorodzinny z ogrodem, do którego gwiazda co jakiś czas zaprasza fanów, publikując mnóstwo zdjęć. Wiemy więc, że w dużej mierze postawiła na drewno, które pięknie wylakierowane robi wrażenie w drodze z piętra pierwszego na drugie. Nie zabrakło także specjalnych lampionów i estetycznie pomalowanych na biało balustrad.

Największe wrażenie robi oczywiście kuchnia, o której nie można napisać, że została urządzona w konkretnym stylu. Nie brakuje w niej antyków, choć główne skrzypce gra jasny kredens i piękna porcelana widoczna za jego szybą. Pasiaste zasłony w salonie nadają natomiast klimat nadmorskich restauracji. Sami zobaczcie, przeglądając galerię ze zdjęciami!

