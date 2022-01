Więcej informacji na temat gwiazd i ich dzieci na stronie głównej Gazeta.pl

Żyją w cieniu swoich rodziców. Tak zmieniły się mniej znane dzieci gwiazd. Czym się zajmują?

Monika Mrozowska jest mamą dwóch córek i dwóch synów. Najstarsza z pociech, Karolina, niedawno świętowała 18. urodziny. Nastolatka w tym roku podchodzi do matury. Póki co przed nią jeszcze impreza studniówkowa. W przygotowania do niej zaangażowała się nie tylko sama maturzystka, ale również jej mama.

Zobacz wideo Monika Mrozowska ćwiczy jogę podczas burzy

Monika Mrozowska poruszona studniówką córki

Monika Mrozowska opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać jej najstarszą córkę. Karolina pozuje w dopasowanej czarnej kreacji. I choć kadr przyciąga uwagę, to jeszcze większe zainteresowanie budzi wpis, który się pod nim znalazł. Monika Mrozowska zdradza w nim, że trwają przygotowania do studniówki tegorocznej maturzystki. Okazuje się, że Karolina na tę okazję ma aż cztery kreację. Jedną z nich kupiła sama w sklepie z używaną odzieżą (brawo za ekologiczną postawę).

Ta dziewczyna za tydzień idzie na… STUDNIÓWKĘ, w którą ja zaangażowałam się tak bardzo, że, skończyło się na kupieniu czterech sukienek wieczorowych (w tym jednej z second-handu za trzy złote, ale to był pomysł i zakup mojej oszczędnej córki). Stanęło na wersji de luxe, którą mam nadzieję, że tegoroczna maturzystka zgodzi się tu opublikować.

Monika Mrozowska, jak przystało na dumną matkę, nie kryła emocji i nie mogła uwierzyć, że jej córka już niebawem zmierzy się z egzaminem dojrzałości.

Jakie to są emocje! 100 dni do matury Karoliny. Niech mnie ktoś uszczypnie. No mówię wam, że ten rok to będzie emocjonalny - pisała.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie szczędzili komplementów pod adresem Karoliny i wcale się temu nie dziwimy. Maturzystce już teraz życzymy udanej zabawy i powodzenia na egzaminie.