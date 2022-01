Więcej na temat gwiazd show-biznesu znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Kamil Nożyński urodził się 22 września 1983 roku w Warszawie. Jest raperem w zespole Dixon37, z którym wydał płyty: "Lot na całe życie", "Oznz" i "KZK". Każdy krążek uzyskał status złotej płyty. Szerszej widowni dał się poznać jesienią 2018 roku, odgrywając główną rolę w serialu HBO "Ślepnąc od świateł", stworzonego na podstawie książki Jakuba Żulczyka o tym samym tytule. Był to jego debiut jako aktora, ponieważ wcześniej nie miał do czynienia z tym fachem. Jest w tej kwestii naturszczykiem. Produkcja z udziałem Kamila Nożyńskiego cieszyła się sporym sukcesem komercyjnym, a wielu krytyków doceniało jego aktorską kreację.

Głośno zrobiło się o aktorze, także za sprawą wystąpienia w teledysku do piosenki Dody - "Fake love". Szczególnym zainteresowaniem prasy kolorowej oraz fanów i fanek wokalistki cieszyła się scena z namiętnym pocałunkiem rapera i piosenkarki. Partnerzy zagrali biblijne postaci, Adama i Ewę. W tym wypadku jednak to kobieta została uwiedziona przez przystojnego mężczyznę. Reakcja fanów rapera na wystąpienie w teledysku kontrowersyjnej gwiazdy świadczyły o tym, że obraz nie każdemu przypadł do gustu.

Doda pocałowała Kamila Nożyńskiego w teledysku. "To naprawdę niezłe ciasteczko!"

Piosenkarka swoją decyzję o podjęciu współpracy z aktorem tłumaczyła faktem, że chciała wybrać mężczyznę, który podobałby się jej także w prywatnym życiu.

Wybierając aktora do teledysku, wybrałam tego, który naprawdę, naprawdę podobałby mi się też w realnym życiu. A że bardzo rzadko mi się ktoś podoba, no to z jednej strony było trudno i nietrudno... Bo wybór dla mnie był oczywisty. To naprawdę niezłe ciasteczko! Spędziliśmy bardzo fajny czas na planie mojego teledysku. Już dawno się tak namiętnie nie całowałam z żadnym chłopcem - powiedziała Doda w rozmowie z "Super Expressem".

Zdjęcie, które dodał raper na Instagram spotkało się z negatywnym odbiorem obserwatorów i obserwatorek. Niektórzy pisali, że mężczyzna ich zawiódł:

Saful słucham cię i szanuję od pierwszej płyty Dixon37, ale teraz po klipie z Dodą to jedyne, co ciśnie mi się na usta to: serio? Show-biznes? Czemu?

Żenujące... Fajny koleś był niestety, ale pozory mylą.

Naprawdę szanuje cię za rolę w "Ślepnąc od świateł" i za to, co do tej pory robiłeś dla sceny hip-hopowej. Występ w teledysku z Dodą to już nie jest zbyt dobre. Na dodatek w tak słabym utworze jak ten. Myślałem, że wychowałeś się w czasach kiedy hip-hopowcy mieli honor i zasady.

Oliwy do ognia dolał fakt, że raper uchylił rąbka tajemnicy na temat jego relacji z żoną, odpowiadając na komentarz fana:

Rozwodowy klip.

Aktor krótko skwitował wpis słowami:

Nie dla mnie, ja już po. Do siego!

Raper nie stroni też od aktywności w mediach społecznościowych. Jego konto na Instagram podgląda 91,3 tys. obserwatorów i obserwatorek. Aktor dodaje sporo zdjęć z siłowni, które rozpalają do czerwoności jego fanki, będące pod wrażeniem błękitnych oczu mężczyzny i zbudowanej sylwetki. Oprócz częstych wizyt w klubach fitness Kamil Nożyński lubi także spędzać czas ze swoimi synami. Udostępnia codzienne fotografie ze wspólnych zabaw z dziećmi oraz spacerów z psem.

Czy myślicie, że Doda i Kamil Nożyński mogliby zostać parą? Czy Dodzie uda się znaleźć trzeciego męża w 2022 roku?

