Maja Bohosiewicz na InstaStories przyznała, że zamierza w nowym roku uprawiać regularnie sport, przyjmować suplementy i czytać książki. Na końcu długiej listy planów znalazła się obszerna wypowiedź o zdrowiu. Aktorka przyznała, że koniec roku 2021 był dla niej trudny, ale zdecydowała się w końcu na wizytę u lekarza, który pomógł jej rozpocząć walkę o poprawę kondycji psychicznej.

Maja Bohosiewicz ma stany lekowe

Maja Bohosiewicz długo nie mogła przyznać się przed samą sobą, że potrzebuje pomocy. Ostatnie miesiące poprzedniego roku były pełne lęku i niepewności, jednak też ważne, bo zdecydowała się zawalczyć o komfort psychiczny. Udała się do lekarza - prawdopodobnie psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty.

W tym roku będę bardzo dbała o swoją głowę, bo zeszły rok, wydawać by się mogło, że idealny, był dla mnie trudny i zakończył się leczeniem stanów lękowych.

Aktorka początkowo była przekonana, że w odzyskaniu równowagi pomoże jej medytacja czy "wymuszony sport". Nie było to jednak wystarczające.

Bardzo długo nie mogłam uwierzyć, że potrzebuję leczenia. Byłam na kilku konsultacjach, bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żebym nie potrafiła sobie poradzić z własną głową. Robiłam tysiące rzeczy: medytację, jogę, zmuszałam się do sportu i łykałam wszystko, co mogłam, aby się podnieść z ziemi. Aż w końcu po paru miesiącach poszłam do lekarza.

Maja stwierdziła, że jej życie dla osób z boku mogło wydawać się idealne, jednak w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Obecnie wie, i to też zaleca innym, by w sytuacjach załamania zdrowia psychicznego nie bać się prosić o pomoc.

Czasem mogłaby się wydawać, że ktoś ma wszystko, ale to bez zdrowia jest niczym - podsumowała.

Życzymy jej odzyskania równowagi i gratulujemy podjęcia decyzji, które to skutecznie umożliwią.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

