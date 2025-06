Mikołaj Roznerski zakochał się w Marcie Juras na planie serialu. To właśnie praca sprawiła, że zaczęli romans, który przekształcił się w poważny związek. Para ma nastoletniego syna, dzięki któremu wciąż mają ze sobą kontakt. Wiele wskazuje, że spotkania we trójkę to nie tylko obowiązek, ale i prawdziwa przyjemność, bo Marta i Mikołaj po rozstaniu pozostali przyjaciółmi. Choć nic na początku na to nie wskazywało, bo aktor rzekomo zostawił byłą dziewczynę dla Olgi Bołądź.

Mikołaj Roznerski i Marta Juras zakochali się na planie "M jak miłość"

Marta Juras i Mikołaj Roznerski poznali się w czasie studiów, choć kształcili w dwóch różnych miastach - ona w Warszawie, on w Krakowie. Ich drogi ponownie przecięły się na planie "M jak miłość", gdzie, równocześnie ze związkiem w prywatnym życiu, w serialu łączyła ich miłosna relacja. Niewiele na jej temat wiadomo, bo raczej nie dzielili się szczegółami w medialnych wywiadach.

W 2011 roku na świat przyszedł ich syn, jednak gdy chłopiec miał dwa lata, pojawiły się doniesienia, że aktor spotyka się z Olgą Bołądź. Również poznali się w pracy, a dokładnie podczas teatralnego tournee "Chopin musi umrzeć". "Twoje Imperium" donosiło wówczas, że na początku Juras uwierzyła Mikołajowi, że z koleżanką z teatru nie łączy go nic szczególnego. Nawet wtedy, gdy w mediach pojawiły się ich wspólne, dosyć sugestywne zdjęcia, na których pozowali w objęciach. "Marta dała wiarę wersji Mikołaja, że było to tylko niewinne spotkanie, ponieważ nadal razem mieszkają. A Olga? Znowu jest samotna..." - donosiło wówczas "Twoje Imperium".

Marta Juras najwyraźniej szybko jednak uznała, że lepiej zakończyć relację z Mikołajem Roznerskim. Na początku nie było łatwo, bo sama musiała poradzić sobie z wychowaniem dwulatka. Scenarzyści z "M jak miłość" zdecydowali się wówczas zakończyć grany przez nią wątek - w 2014 roku wysłali chorą na guza mózgu serialową Erykę na leczenie do USA.

Po latach Mikołaj Roznerski przyznał, że żałuje swoich decyzji sprzed lat. - Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi. Dlatego dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł, nie jestem ojcem weekendowym - wyznał w rozmowie z "Twoim Stylem". Musiało minąć trochę czasu, by sytuacja między tą dwójką się ustabilizowała i mogli spokojnie porozmawiać. Teraz Juras i Roznerski są przyjaciółmi. Gdy aktorka w 2016 roku spodziewała się drugiego dziecka z nowym partnerem, Mikołaj serdecznie jej kibicował.

- Mikołaj trzyma kciuki za nowy związek Marty. Poznał już jej partnera, ma z nim dobre relacje. Gdy Marta urodzi, chce ją wspierać i wyręczać w opiece nad Antosiem - informowała znajoma aktorki w "Na żywo". Można? Można!