Mikołaj Roznerski zakochał się w Adrianie Kalskiej na planie "M jak miłość". Podobnie było w przypadku Marty Juras - to właśnie praca sprawiła, że zaczęli romans, który przekształcił się w poważny związek. Para ma jedenastoletniego syna, dzięki któremu wciąż mają ze sobą kontakt. Wiele wskazuje, że spotkania we trójkę to nie tylko obowiązek, ale i prawdziwa przyjemność, bo Marta i Mikołaj po rozstaniu pozostali przyjaciółmi. Choć nic na początku na to nie wskazywało, bo aktor rzekomo zostawił byłą dziewczynę dla Olgi Bołądź.

Mikołaj Roznerski i Marta Juras zakochali się na planie "M jak miłość"

Marta Juras i Mikołaj Roznerski poznali się w czasie studiów, choć kształcili w dwóch różnych miastach - ona w Warszawie, on w Krakowie. Ich drogi ponownie przecięły się na planie "M jak miłość", gdzie, równocześnie ze związkiem w prywatnym życiu, w serialu łączyła ich miłosna relacja. Niewiele na jej temat wiadomo, bo raczej nie dzielili się szczegółami w medialnych wywiadach.

W 2011 roku na świat przyszedł ich syn, jednak gdy chłopiec miał dwa lata, pojawiły się doniesienia, że aktor spotyka się z Olgą Bołądź. Również poznali się w pracy, a dokładnie podczas teatralnego tournee "Chopin musi umrzeć". "Twoje Imperium" donosiło wówczas, że na początku Juras uwierzyła Mikołajowi, że z koleżanką z teatru nie łączy go nic szczególnego. Nawet wtedy, gdy w mediach pojawiły się ich wspólne, dosyć sugestywne zdjęcia, na których pozowali w objęciach.

Marta dała wiarę wersji Mikołaja, że było to tylko niewinne spotkanie, ponieważ nadal razem mieszkają. A Olga? Znowu jest samotna... - donosiło wówczas "Twoje Imperium"

Marta Juras najwyraźniej szybko jednak uznała, że lepiej zakończyć relację z Mikołajem Roznerskim. Na początku nie było łatwo, bo sama musiała poradzić sobie z wychowaniem dwulatka. Scenarzyści z "M jak miłość" zdecydowali się wówczas zakończyć grany przez nią wątek - w 2014 roku wysłali chorą na guza mózgu serialową Erykę na leczenie do USA.

Po latach Mikołaj Roznerski przyznał, że żałuje swoich decyzji sprzed lat.

Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi. Dlatego dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł, nie jestem ojcem weekendowym - wyznał w rozmowie z "Twoim Stylem".

Musiało minąć trochę czasu, by sytuacja między tą dwójką się ustabilizowała i mogli spokojnie porozmawiać. Teraz Juras i Roznerski są przyjaciółmi. Gdy aktorka w 2016 roku spodziewała się drugiego dziecka z nowym partnerem, Mikołaj serdecznie jej kibicował.

Mikołaj trzyma kciuki za nowy związek Marty. Poznał już jej partnera, ma z nim dobre relacje. Gdy Marta urodzi, chce ją wspierać i wyręczać w opiece nad Antosiem - informuje znajoma aktorki w "Na żywo".

Ostatnio nawet Mikołaj Roznerski pojawił się na premierze filmu "Kogel Mogel 4" i pozował na ściance z Martą. Co więcej, po oficjalnej premierze, aktor czule pożegnał byłą ukochaną, całując ją w policzek. Można? Można!

