Mikołaj Roznerski poznał Martę Juras na planie serialu "M jak miłość". Uczucie połączyło ich na dłużej. Zdecydowali się nawet na wspólne dziecko. Jednak kiedy ich synek miał dwa latka, aktor odszedł od matki swojego dziecka, aby związać się z Olgą Bołądź. Po takim zakończeniu związku trudno jest pozostać przyjaciółmi. Okazuje się jednak, że Juras i Roznerskiemu się udało. To przynajmniej wynika z ich ostatnich wspólnych zdjęć.

Mikołaj Roznerski roześmiany u boku byłej partnerki

Mikołaj Roznerski pojawił się na premierze filmu "Kogel Mogel 4". Z fanami na Instagramie pochwalił się zdjęciem z tego wydarzenia.

Z rodziną na premierze "Kogel Mogel" w reżyserii Anny Wieczur. Od lewej operator, odpowiadający za piękne zdjęcia Janek Cybis, pani operatorowa i mama mojego synka Marta Juras, a z tyłu plakat filmu i uśmiechnięty ja - napisał.

Co więcej, po oficjalnej premierze, aktor czule pożegnał byłą ukochaną, całując ją w policzek. Wygląda na to, że mimo trudnego rozstania parze udaje się utrzymywać bardzo serdeczne relacje. Z pewnością wpłynął na to fakt, że para wspólnie wychowuje małego Antosia. Chłopiec w tym roku skończy 11 lat. Roznerski spędza z nim czas. Jest dumny z tego, jak Antek dorasta.

Marta Juras po rozstaniu z aktorem ułożyła sobie życie u boku innego mężczyzny. Oprócz Antosia ma jeszcze dwójkę dzieci. Od rozstania pary minęło wiele lat, a Roznerski nie jest już z Olgą Bołądź, dla której zerwał z Juras. Od dłuższego czasu partnerką gwiazdora jest Adriana Kalska. Para również poznała się na planie "M jak miłość".