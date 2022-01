Więcej informacji na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Księżna Kate uznawana jest aktualnie za ulubioną członkinię brytyjskiej monarchii. Przykładna żona, perfekcyjna matka, a przede wszystkim kobieta wierna królewskim protokołom. Nic więc dziwnego, że to właśnie ona w 2016 roku pojawiła się na okładce czerwcowego wydania brytyjskiego magazynu z okazji jego setnej rocznicy. Zdjęcia wykonał Josh Olins.

Zdjęcie księżnej Kate na okładce jubileuszowego wydania magazynu "Vogue" Josh Olins / AP

Tymczasem w sieci krąży okładka księżnej Kate we włoskim "Vanity Fair".

Myśleliście, że Middleton jako jedyna dostąpiła takiego zaszczytu? W przeszłości zaproszenie na specjalne sesje zdjęciowe otrzymali inni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej.

Księżna Diana

Królowa ludzkich serc pojawiła się łącznie aż na trzech okładkach "Vogue'a". Pierwszy raz zadebiutowała w magazynie w 1981 roku, tuż przed ślubem z księciem Karolem. Kiedy wyszedł kolejny numer z jej okładką, świat oniemiał, gdy zobaczył, jak drastycznie skróciła włosy. Mimo wszystko nowy wizerunek księżnej Diany spotkał się z dobrym przyjęciem przez fanów.

Lady Diana Vogue/screen

Książę Harry

Młodszy syn księżnej Diany również mógł podziwiać efekty swojej specjalnej sesji zdjęciowej, ale na okładce "GQ". Harry zrobił to, ponieważ chciał wypromować własną organizację charytatywną Walking With the Wounded. Sesji towarzyszyła rozmowa, w której syn księcia Karola opowiedział o spotkaniu z żołnierzami, którzy przygotowywali się do wyprawy na Biegun Północny.

Ta niezwykła ekspedycja ma zwrócić uwagę na dług wobec tych, których wysyłamy na pole bitwy, a którzy wracają ranni i z bliznami psychicznymi i fizycznymi. Ten dług wykracza poza doraźną pomoc medyczną i rehabilitację. Ci mężczyźni i te kobiety dali z siebie tak wiele. Musimy dostrzec ich ofiarę - przekonywał.

Młodszy syn Diany i Karola pojawił się również na okładce "Vanity Fair". Tym razem towarzyszyła mu Meghan Markle.

Meghan i Harry lądujący na okładce stu najbardziej wpływowych ludzi magazynu "Time" będą postrzegani jako cios w serce monarchii, ze względu na większą wiarygodność i ich wcześniejsze roszczenia wobec korony - użalał się publicznie specjalista ds. rodziny królewskiej Eric Schiffer.

Meghan Markle i książę Harry instagram.com/time

Księżniczka Anna

Wydawać by się mogło, że księżna Diana poszła w 1981 roku w śladu księżniczki Anny, bowiem córka królowej pojawiła się osiem lat wcześniej na okładce "Vogue'a" właśnie z okazji ślubu z Markiem Philipsem. Trzeba przyznać, że wyglądała olśniewająco!

Księżniczka Anna screen Vogue.uk

POLECAMY: Księżna Kate i Meghan Markle nie są jedynymi performerkami w rodzinie królewskiej. Oni też mają na swoim koncie występy na scenie