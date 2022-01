Więcej tekstów na temat miłosnych rewelacji z życia gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Na początku 2021 roku Dominika Tajner przyznała, że ma nowego partnera - starszego od niej o kilkanaście lat Cypryjczyka. Niestety, związek na odległość nie wytrzymał próby. Receptą na złamane serce okazała się kolejna romantyczna relacja. Z Adamem, bo tak ma na imię nowy ukochany, Dominika wybrała się do Pragi.

Dominika Tajner zwiedza Pragę z nowym ukochanym

Dominika Tajner wyjaśniła na Instagramie, że wypad do stolicy Czech nie równa się wakacyjny urlop. Udała się do Pragi na konsultacje w sprawie operacji rekonstrukcji piersi. Celebrytka ma wielkie wsparcie, ponieważ towarzyszy jej nowy partner, którym niedawno się pochwaliła. Wiadomo, że mężczyzna na co dzień mieszka w podwarszawskim Konstancinie, dlatego zakochani nie mają problemu z odległością, jak było w przypadku poprzedniego związku Dominiki. Mogą być ze sobą w ważnych momentach np. podczas wizyty u praskich specjalistów. Zanim jednak do niej doszło, wybrali się na słynny Most Karola.

My sobie założyliśmy na Moście Karola kłódkę i wyrzuciliśmy klucz - relacjonowała Dominika.

Dominika Tajner z partnerem Instagram

Romantyczny gest sugeruje, że para ma wobec siebie dalekosiężne plany. Zakochani na nagraniu wtulali się w siebie, a uśmiechy nie schodziły im z twarzy. Mamy nadzieję, że tym razem Dominika trafiła na "tego jedynego". Życzymy szczęścia!

