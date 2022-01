Więcej na temat wizerunkowych metamorfoz gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Z okazji nadejścia nowego roku jedni robią sobie postanowienia, a inni decydują się na wizerunkowe metamorfozy. Taką pochwaliła się w sieci właśnie Dominika Gwit. Na jej nowym zdjęciu, które przepełnione jest pozytywną energią, można dostrzec pewną zmianę w wyglądzie. Przefarbowała część włosów na fioletowo.

Dominika Gwit zmieniał fryzurę. Nowy kolor włosów przypadł fanom do gustu

Dominika Gwit stara się, jak może, by utrzymywać kontakt z fanami i sprawiać, by byli zainteresowani jej osobą. Poza grą w teatrze, chętnie integruje się z nimi za pomocą Instagrama, na którym we wtorek wieczorem pochwaliła się metamorfozą. Przegania złą, zimową aurę i pozuje z fioletowymi włosami.

Trochę koloru w tę dziwną pogodę! Całuję was! Miłego wieczoru - napisała, dodając na koniec motywacyjny hasztag #niepoddamysie.

Pod wpisem nie zabrakło oczywiście komplementów.

Jak wiosennie. Aż miło popatrzeć.

Więcej takich Dominik, a świat byłby lepszy.

Ślicznie pani w tym kolorze.

Podzielacie zdanie fanów aktorki? Warto dodać, że w przypadku farbowania bardzo istotne jest, by nie zapominać o odżywaniu włosów i nie traktować ich zbyt dużą ilością mocnych specyfików, które niszczą ich strukturę. Zimne powietrze wystarczająco negatywnie na nie wpływa. Fryzjerzy zalecają korzystanie z nawilżających olejków.

