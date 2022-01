Więcej o związkach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Misiek Koterski i Marcela Leszczak stanowią jedną z najbardziej wybuchowych par w polskim show-biznesie. Zakochani trzy lata temu doczekali się wspólnej pociechy, syna Fryderyka, ale ich związek był daleki od ideału. Wielokrotnie się rozstawali, by kilka miesięcy później... znów do siebie wrócić. Tak było i też tym razem. Niedawno celebryci obwieścili światu, że ponownie są razem, a podczas rodzinnej wycieczki do Dubaju się zaręczyli. Misiek Koterski zdecydował się na wzruszający wpis i pokazał nowy pierścionek narzeczonej.

Koterski pokazał pierścionek zaręczynowy Marceli. "Kiedy nie byliśmy razem, pękało mi serce"

Dla Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak były to już drugie zaręczyny. Aktor ukląkł przed ukochaną w Dubaju, a ona ponownie powiedziała "tak". We wpisie na Instagramie przyznał, że podczas przerwy w ich związku dosłownie pękało mu serce.

To zdjęcie zrobił mój Frysio. Jest to moje ulubione zdjęcie z naszego wspólnego wyjazdu do Dubaju. Kiedy nie byliśmy razem, to najbardziej pękało mi serce, kiedy przed zaśnięciem Frylek pytał: Czemu nie ma mamy? Albo powtarzał mama i tata razem - napisał.

Misiek Koterski przy okazji pokazał z bliska nowy pierścionek Marceli Leszczak. Trzeba przyznać, że błyskotka robi wrażenie.

Jest nowy rok, a ja cieszę się i odczuwam ogromną wdzięczność, że znowu powiedziała "tak". Bo wiem, że życie ze mną, to nie jest plaster miodu. Znowu gwiazdka spadła mi z nieba. Teraz tylko trzeba zadbać, żeby znowu nie zgasła - zakończył.

Cieszymy się szczęściem zakochanych i życzymy Miśkowi Koterskiemu i Marceli Leszczak dużo miłości i cierpliwości do siebie nawzajem.