"Milionerzy" to program, w którym stawką są naprawdę ogromne pieniądze. Dla widza jest to niebywała rozrywka, jednak dla osoby siedzącej naprzeciwko Huberta Urbańskiego może być to stres. Często to on w połączeniu ze szczęściem do losowanych pytań decyduje o wygranej lub przegranej.

W 438. odcinku teleturnieju wystąpiła między innymi Weronika Baran. Uczestniczka była pewna pierwszych dwóch odpowiedzi i zgarnęła gwarantowany 1000 złotych. Następnie musiała zmierzyć się z kolejnym pytaniem za 2000 złotych. Dotyczyło ono greckiej mitologii.

"Milionerzy" Talia to mitologiczna opiekunka?

A. gier karcianych

B. smukłych kibici

C. komedii

D. wszystkich nauk i sztuk

Kobieta przyznała, że kiedyś interesowała się mitologią. Od razu odrzuciła odpowiedź B i zastanawiała się pomiędzy odpowiedziami C a D. Po długich namysłach zdecydowała się na wykorzystanie pierwszego koła ratunkowego "pół na pół".

Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi uczestniczce zostały odpowiedzi B i C. Podpowiedź wcale nie upewniła ją w swojej decyzji. Weronika po chwili zastanowienia ostatecznie postanowiła zmienić zdanie. Zaznaczyła odpowiedź B, czyli smukłych kibici. Niestety należało ufać swoim pierwszym myślom, ponieważ prawidłową odpowiedzią była odpowiedź C. komedii. Jak sama przyznała, za długo się zastanawiała nad właściwą odpowiedzią. Weronika opuściła program z gwarantowanym 1000 złotych.

Talia to opiekunka komedii. Często przedstawiana z maską komiczną.