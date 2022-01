Bądź na bieżąco. Więcej o premierach filmowych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Koniec świata, czyli "Kogel Mogel 4", to kolejna część komedii obyczajowej z 1988. Autorką scenariusza jest Ilona Łepkowska, reżyserem Anna Wieczur-Bluszcz. Premiera filmu planowana była na styczeń 2021 roku, ale ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 uroczystą premierę przesunięto na 4 stycznia 2022.

Na wydarzeniu, które odbyło się w kinie Helios w centrum handlowym Blue City, pojawiło się wiele polskich gwiazd, które postanowiły premierowo obejrzeć produkcję. Na czerwonym dywanie królowała czerń, choć nie każdy chyba dostał o tym powiadomienie.

Gwiazdy na premierze "Kogel Mogel 4". Stalińska cała na biało - w przeciwieństwie do Jarmołowicz, która postawiła na czerń, a Hamkało w przezroczystej oliwkowej sukni

Jedną z pierwszych gwiazd, które przybyły na premierę, była Aleksandra Hamkało. Postawiła na długą oliwkową sukienkę z topem z siateczki, ozdobionym haftowanymi kwiatkami. Aktorka dobrała do stylizacji szpilki. Zrezygnowała z biżuterii, ale każdy chyba się zgodzi, że przy takiej kreacji jest ona zbędna.

Hamkało Aleksandra KAPiF

Joanna Jarmołowicz, znana z trylogii "Planeta Singli", pojawiła się na czerwonym dywanie w czarnym welurowym kombinezonie. Dobrała do tego czarne buty w szpic oraz kopertówkę. Czarny total look to bezpieczny i zawsze sprawdzony pomysł na wielkie wyście.

Joanna Jarmołowicz KAPiF

Odmiennego zdania jest Dorota Stalińska. Postawiła na biel! Marynarka z mocno zaznaczonymi ramionami, top z dekoltem w kształcie serca i szerokie eleganckie spodnie. Stylizację dopełniają perłowe buty i torebka.

"Kogel Mogel 4". Katarzyna Skrzynecka z mężem i Alikią Ilią na premierze

Dorota Stalińska KAPiF

Na premierze pojawiły się także inne gwiazdy, w tym Maciej Zakościelny i Michał Roznerski. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

